央行節節敗退 台幣連4升收盤驚見28.4字頭 揮別彭淮南防線

熱錢來勢洶洶，新台幣兌美元匯價今 (11) 日連 4 升，開盤即展開強勁攻勢，一度勁揚逾 3 角，衝破央行近來力守的 28.2、28.5 元「新雙防線」，終場以 28.44 元、小升 6.6 分作收，續改寫近 23 年半以來的新高，外界關注央行再度放手，是否已揮別彭淮南防線。

出口商季底持續拋匯，外資近來因即將放耶誕長假動向分歧，不過，新台幣兌美元今天升勢再起，以 28.3 元開出後，一度強升 3.45 角，最高來到 28.161 元，是本波台幣狂飆首見升破 28.2 元價位，並持續往 28 元整數關卡靠攏。

新台幣尾盤在央行調節下，沒收大部分的漲幅，收在 28.44 元兌 1 美元價位，升 6.6 分，續創 1997 年 7 月底以來的新高，台北外匯市場成交金額 11.77 億美元，元太外匯成交值 4.945 億美元。

央行上周放手台幣匯率後，近一周再度形成「新雙防線」28.2 元、28.5 元，但央行節節敗退，今天又進一步鬆手，盤中及收盤出現 28.1、28.4 字頭，引發市場關注，央行下周四即將召開理監事會議，是否會採取打炒匯措施、如何應對強勢台幣等問題，都有待總裁楊金龍解答。

觀察非美貨幣走勢，與台幣高度競爭的韓元，今天兌美元貶值 0.53%，來到 1090 韓元附近；日圓升值 0.13%；離岸人民幣及港幣變動不大；泰銖及新加坡幣同步走貶；英鎊兌美元貶值 0.53%。