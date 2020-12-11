〈美股早盤〉脫歐、紓困談判分岐難解 道瓊開盤連三挫

鑑於英國脫歐、美國紓困案談判依舊窒礙難行，美股週五 (11 日) 開盤持續走跌，道瓊工業指數連續第三天開低，截稿前跌逾百點或 0.4％，標普 500 指數跌 0.5％，那斯達克指數跌 0.6%，費半則跌逾 1％，高通 (QCOM-US) 挫 4% 領跌。

英國首相強生 (Boris Johnson) 週四 (10 日) 警告，有非常大可能不會和歐盟達成脫歐貿易協議，歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 週五 (11 日) 也表示，雙方在基本問題上的立場依然存在分歧。雙方日前設下的最終談判期限為本週日 (13 日)。

同樣為市場情緒帶來壓力的，是美國新一輪紓困方案談判再度面臨挫折。

兩黨在規模約 9000 億美元的紓困方案協商一度露出曙光後，參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 的人員向國會辦公室表示，參議院共和黨人可能不會支持由兩黨提出、規模達 9080 億美元的紓困方案。

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，綜合支出法案和疫情紓困計畫的相關討論可能持續至聖誕節，儘管週四 (10 日) 美國初領失業金人數意外飆升，美國國會仍推遲行動。

疫苗消息面，美國食品和藥物管理局 (FDA) 的外部顧問小組週四建議批准由輝瑞和 BioNTech 研發的新冠疫苗，FDA 稍後發早聲明表示，將盡快完成疫苗的緊急使用授權 (EUA) 批准作業。

截至台北時間週五 (11 日)22 時許：

道瓊指數下跌 124.80 點或 - 0.42%，暫報 29874.46 點

那斯達克下跌 71.69 點或 - 0.58%，暫報 12334.11 點

標普 500 指數下跌 17.56 點或 - 0.48%，暫報 3650.54 點

費半下跌 35.45 點或 - 1.3%，暫報 2698.21 點

台積電 ADR 下跌 0.27% 至每股 103.94 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.892%

紐約輕原油上漲 0.11% 至每桶 46.83 美元

布蘭特原油下跌 0.14% 至每桶 50.18 美元

黃金上漲 0.35% 至每盎司 1843.90 美元

美元指數上漲 0.21% 至 90.945 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

迪士尼 (DIS-US) 早盤上漲 9.25％，至 169 美元。

迪士尼週四 (10 日) 召開投資人大會，宣布齊下串流媒體服務 Disney + 用戶數目前已達 8680 萬名，高於第 4 財季宣布的 7300 萬名，並預計全球用戶數有望於 2024 年大增 2 倍，至 2.6 億名。

高通 (QCOM-US) 早盤下跌 3.81％，至 149.81 美元。

媒體報導，蘋果高層向內部人員表示，計畫開發未來可用於 iPhone、IPad 等設備的胞狀數據機 (cellular modem)，以減少對高通等合作夥伴的依賴。

蜂巢式調變解調器為智慧手機生產過程中最重要的部分之一，目前蘋果主要依靠高通來解決調變解調器需求，蘋果高層並未透露何時在設備中採用自研零件。

輝瑞 (PFE-US) 早盤下跌 0.02％，至 41.72 美元；BioNTech(BNTX-US) 下跌 0.8％，至 128.51 美元。

輝瑞和 BioNTech 共同研發的新冠肺炎疫苗已獲美國食品和藥物監管局 (FDA) 的外部顧問小組支持，FDA 表示，將盡快著手輝瑞疫苗的緊急使用授權 (EUA) 作業，同時已通知美國疾病管制與預防中心 (CDC) 和曲速行動 (Operation Warp Speed)，盼以最快速度執行疫苗分配計劃。

每日關鍵經濟數據：

美國 11 月 PPI 年增率報 0.8%，預期 0.8％，前值 0.5%

美國 11 月 PPI 月增率報 0.1，預期 0.2％，前值 0.3%

美國 11 月核心 PPI 年增率報 1.4%，預期 1.5％，前值 1.1%

美國 11 月核心 PPI 月增率報 0.1，預期 0.2％，前值 0.1%

綠線：美國 CPI 年增率，紅線：美國 PPI 年增率 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 23:00 將公布美國 12 月密大消費者信心初值，預期 76.3，前值 76.9

華爾街分析：

針對英國首相強生和歐盟委員會主席馮德萊恩的言論，Principal Global Advisors 策略師 Seema Shah 表示：「長期以來，我們將這些評論視為一種談判策略，這對雙方來說都非常重要。然而，我們已經觀察到擔憂情緒已開始蔓延，若雙方相法落差太大，那麼也許就無法出現突破。」

關於美國財政紓困方案，Bryn Mawr Trust 投資長 Jeff Mills 表示，投資者人多半已對紓困方案進行定價，代表對市場來說，負面消息可能比正面消息更具影響力。

Mills 認為，一旦沒有在 1 月底新國會宣誓就職前達成協議，市場情緒將會開始緊張。