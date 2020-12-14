〈台股盤前〉外資偏空pk台積電除息行情暖身 多空正面對決

台股上週收在 14261 點，單週上漲 129.25 點，週線連六紅。不過，外資在現貨不僅賣超超過 200 億元，在期貨市場更轉為淨空單，為 2015 年 8 月以來首見，因此，後續須觀察外資是否反手偏空，以及台積電除息行情暖身表現。

三大法人上周在集中市場合計賣出近 250 億元，其中，外資賣超逾 200 億元、自營商也賣逾 120 億元，僅投信仍維持買超，不過因為八大行庫、散戶都卯勁逢低承接，所以呈現多空激戰，本週三 (12/16) 將台指期結算，預期台股多空將正面對決。

今日觀盤重點，台積電 17 日將除息 2.5 元，儘管里昂證券預警，因為蘋果砍單，5 奈米製程產能利用率於 2021 年上半年下滑，不過天風、廣發兩家中資券商均認為，台積電先進製程為季節性調整，情況並不嚴重。外資圈人士認為，隨台積電股價站上 500 元關卡，單季配息 2.5 元的現金股利幅度顯得更小，更有利填息，因此累積多達 58 萬名股民將參與此次除息，台積電除息行情可期。

鴻海與國巨集團 9 月底簽署策略聯盟協議，由國巨集團提供優質被動元件。鴻海正式要求各次集團提出採購金額清單，啟動對國巨集團大拉貨，對象不僅國巨，國巨集團旗下奇力新、凱美更扮演「雙箭頭」重任，入列鴻海集團「首選供應商清單（PSL）」，將優先採購其被動元件、電感等產品，國巨集團股價表現值得關注。

小米、OPPO、vivo、realme 等中國非蘋品牌大廠，都趕在歲末推出新機，供應鏈包括英業達、友達、富智康、新鉅科、聯發科、晶技、敦泰、致伸、臻鼎 - KY、華通、聯詠等，都忙備貨，可望淡季不淡。

整府積極打炒房，金管會年底兩路並進，除了要求銀行嚴控建商餘屋貸款，加強金檢；還將採行新的資本計提方式，提高銀行資本成本，藉以控管銀行授信風險，並避免建商以案養案，建商明年推案成本也將因此拉高；營建股恐將首當其衝。

整體來說，台股於 12 月 9 日來到歷史新高 14390 點，不過歷經過去一個月從 12500 一路攀升近兩千點的漲幅後，上周四台股大跌 140 點、上周五也一度跌破 10 日均線支撐，短線上建議可先觀察 5 日線與月線支撐，布局重點仍以選股為優先。