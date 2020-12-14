台股回測10日線守住14200點 外資連4賣 三大法人賣超57.67億元

台股今 (14) 日震盪走跌，回測 10 日線，電子權值股普遍回檔，但傳產仍獲買盤進駐，中小型股也活蹦亂跳，激勵加權指數幾度翻紅，終場仍不敵賣壓，下跌 50 點，收在 14211 點，三大法人合計賣超 57.67 億元，其中外資已連 4 賣。

台股今日成交值縮至 2300 億元左右。觀察籌碼面，外資今天共賣超 37.83 億元，為連續 4 個交易日賣超；投信則買超 2.46 億元，為連 6 買；自營商仍與外資同調，共賣超 22.32 億元，三大法人合計賣超 57.67 億元。

權王台積電今天面臨獲利了結賣壓，下跌 1.5%，收全日最低 508 元；聯電翻紅小漲，終場收在 46.15 元；大立光、台達電、聯發科、日月光投控、廣達等電子權值股均震盪走跌；不過，鴻海、矽力 - KY、華碩、瑞昱及環球晶等，表現相對有撐。

傳產族群持續吸引買盤青睞，中鋼開出明年 1 月及第一季盤價，平均調漲 6.1%，今日股價勁揚約 3%，整體鋼鐵股買氣熱絡，中鋼構、中鴻、高興昌、新鋼等漲勢也相當強勁。此外，貨櫃航商第四季獲利可期，激勵陽明股價直奔漲停，鎖在 15.05 元，創逾 3 年來新高；長榮也漲逾 8%，逼近 30 元大關，寫下近 10 年新高。

盤面上，以玻璃、運輸、鋼鐵類股最為強勢，電子、半導體及金融類股普遍走軟。中小型股活潑，上櫃指數表現優於上市，維持上漲走勢。

面板廠近來面臨缺料，漲價潮可望一路延續至明年第一季後，面板股今日全線走高，其中，群創一度爆量攻上漲停，友達、彩晶、凌巨也有約 2% 的漲幅。

法人認為，國際股市短線持續震盪，重要的變數包括美國聯準會 (Fed) 例會、政府打炒房、檢調搜索復華投信後續動作等不確定因素，不過，基本面將為股市帶來一定支撐與動能，對總體展望仍正面看待，建議投資人可留意原物料與耶誕相關受惠股。