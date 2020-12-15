〈海運業新船報到〉長榮迎2艘1.2萬TEU新船 投入美國線搶商機

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (15) 日宣布，兩艘 12,000TEU 級 F 型貨櫃輪同時交船，為艙位供不應求的跨太平洋航線再添生力軍，累計今年共投入 16 艘全新貨櫃輪，2022 年底前還有 53 艘新船訂單待交付，兩艘新船都將投入美國航線，長榮指出，新船對求船若渴的客戶而言是及時雨。

法人指出，明年貨櫃海運市況將持續居高不下，長榮新船加入營運，有利再推升營收、獲利。

長榮指出，此次交付的 2 艘 12,000 TEU 級 F 型貨櫃輪，分別是由韓國三星重工建造的長永輪 (Ever Forever)，以及日本今治造船廠竣工的長至輪 (Ever Far)，配備有脫硫器、除氮氧化物設備、壓艙水處理器、全電動甲板機械、空氣密封式艉軸封和岸電系統等多項環保設施。

其中，長永輪將投入亞洲 - 美國東岸 (AUE) 航線，長至輪則配置於華南 - 台灣 - 美國西岸 (HTW) 航線，長榮表示，目前市場運能吃緊，新船投入對於求艙若渴的客戶而言，猶如一場及時雨。

長榮強調，船隊規劃有效超前布署，今年共投入 16 艘全新貨櫃輪，包括 7 艘 12,000 TEU 級 F 型船、9 艘 1,800 TEU 級 C 型船，目前尚未交付的新船訂單包括 10 艘 24,000 TEU 級 A 型船、13 艘 12,000 TEU 級 F 型船，14 艘 2,500 TEU 級 O 型船，以及 16 艘 1,800 TEU 級 C 型船，共計 53 艘，預計在 2022 年底前陸續交付。

隨著新船陸續投入營運，長榮將逐步汰換老舊的自有船舶，並歸還到期的租船，積極強化市場競爭力。