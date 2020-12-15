特斯拉今年市占穩坐電動車龍頭 混電車前四大全為歐系車廠

集邦旗下拓墣產業研究院今 (15) 日出具報告指出，純電動車 (BEV) 與插電混合式電動車 (PHEV) ，今年在政策與法規激勵下，兩者銷量同步成長，合計達 240 萬輛，年增 19.8%，純電車市占龍頭由特斯拉 (TLSA-US) 拿下，達 23%，混電車前四大品牌則全為歐系車廠。

拓墣表示，今年新能源車在疫情下逆勢成長，且由於各車廠推出的車款增加，以及中國以外的市場需求成長，新能源車的品牌市占與排名也出現明顯變化。

就純電動車市場來看，前五名合計市占率從 2014 年的 77%，下滑至 2020 年的 46%，顯示市場競爭不斷加劇，前五名中，僅特斯拉市占率不斷提升，今年已達 23%，其他品牌已難攀上 10%。

拓墣分析，特斯拉鞏固龍頭地位主要因 2018 年推出平價 Model 3 後，除了美國外，更擴展歐洲市場，以及中國國產化，帶動銷量、市占率雙成長。

在純電動車的競爭浪潮中，不少中國自主品牌市占率快速滑落，如北汽、寶駿，取而代之的是國際車廠如 Volkswagen 和 Renault，兩者因推出平價車款，以及歐洲市場成長，今年擠入前五名；而前五名的中國自主品牌廠，僅剩比亞迪與五菱。

2018-2020 年純電動車與插電混合式電動車市占率與排名變化。(圖: 拓璞產業研究院)

另外，插電混合式電動車與純電動車雖同為新能源汽車，但由於品牌策略不同，呈現與不同的品牌結構，歐系車廠近期積極投入混電車，效益 2019 年開始顯現，2020 年混電車的前四大品牌更清一色為歐系車，前三名更全為豪華車品牌，不過，由於三者市占率相近，隨時有排名變動的可能性。

展望 2021 年，拓墣產業研究院指出，2021 年新能源車除了車款增多外，類型上也趨向多元，除了不同動力類型，也以價格、使用模式、消費者喜好來推出車款，以迎合各地區需求。

拓墣認為，國際車廠近年加速電動轉型，尤其在市場潛力仍大時，前幾名的車廠預期也會採取積極迎戰策略，包括進行改版、推新車款等，且須同時留意區域市場的差異，例如，中國市場仍有大量低價車款需求，而歐洲國家仍偏好歐系品牌等，都可能成為市占率消長與排名洗牌的原因。