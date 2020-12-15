凌華明年毛利率站穩4成 大廠合作2022年見效益

工業電腦廠凌華 (6166-TW) 今 (15) 日召開法說會，明年 EMEA、中國狀況不錯，明年營運可穩定成長，毛利率則可維持 41%，而友達 (2409-TW)、鴻海(2317-TW) 的合作效益明年持續發酵，預計到 2022 年會看到明顯放量。

凌華表示，中國今年內需強勁，全年估增 5 成，明年預估也有雙位數成長；至於 EMEA 今年開出許多新案子，全年估略增，明年新案動能顯現，也是成長不錯的市場。

至於北美及亞太地區，凌華認為，明年 U 型緩步回溫，兩個地區短期可能無法回到疫情前的狀態，不過，亞太區台灣、韓國、新加坡明年狀況相對比較好一些。

凌華與面板大廠友達 (2409-TW) 合作的智慧工廠應用，凌華表示，內容逐步擴大，目前面板檢測正確率由過往 35%，提升至 95%，未來將持續優化，並推展至不同場域。

而與鴻海 (2317-TW) 合作 AMR 方面，凌華透露，除已經有樣品外，也攜手很多公司，軟體加硬體同步發展，等實體出來後，再大量推動至合作夥伴的各式場域。

凌華認為，不論是跟友達或是鴻海的合作、投資，都已經逐步發酵，明年一定會更好，預計 2022 年可望明顯放量。

至於自駕車應用部分，也陸續會有好消息，預計明年第一季可望對外分享。