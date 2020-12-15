〈海運業新船報到〉市況將旺到農曆年 疫苗問世後可見「空轉海」助攻

海運市況持續火熱，長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 今 (15) 日同步有新船下水，藉此增添艙位並推升營運動能，多家海運業者表態，以目前搶艙狀況來看，營運勢必一路旺到農曆年前，明年疫苗問世後空運需求殷切，但不排除將有新一波空轉海的需求挹注。

貨攬業透露，現階段艙位吃緊到僅可提前一個月訂艙，營運將一路旺到農曆年前，但農曆年後採購力道尚待觀察，採取「邊走邊看」態度，原因在於，歐美疫情發展的不確定性高，若農曆年後需求維持高水準，明年上半年則可樂觀看待。

若拉長時間來看，貨攬業認為明年並不悲觀，疫苗一旦開始運往全球，空運艙位勢必遭排擠，原本走空運的貨品可望再次轉向海運，海運全年可望維持高運價水準。

長榮今日新添兩艘 12,000TEU 級 F 型貨櫃輪，為艙位供不應求的跨太平洋航線再添生力軍，由於缺艙缺櫃狀況，長榮表示，新船對求船若渴的客戶而言是及時雨。

陽明也指出，缺櫃缺艙狀況將持續至明年農曆年前。

據 Alphaliner、Drewry 和 Clarksons 三大航運機構預估，明年整體需求皆大於供給，惟須留意疫情發展不確定性，法人認為，明年海運市況仍可望迎來類似 2010 年的大多頭行情，就歷史經驗來看，只要運價年增率上揚，航運多頭走勢仍可期。