疫情催出商機 電商、宅娛樂成投資新寵

疫情加速線上交易與娛樂活動，景順投信指出，隨著網路崛起，人類正歷經一場延續 20 年的消費習慣變革，「電商網購及宅娛樂」等兩大新消費潮流已成為後疫情時代投資主軸。

以美國今年感恩節銷售數字為例，雖然受疫情影響，美國實體商店顧客人數比去年約減少一半，但在手機或筆電加持下，電商依然在黑色星期五繳出亮眼業績。根據 Adobe Analytics 統計，今年感恩節電商銷售創下 51 億美元新紀錄、年成長率達 22%，其中有一半來自於智慧手機的下單。

景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 表示，以電子商務來說，食品和消費品類別占經常性消費者支出的大宗，加上新冠疫情改變了消費趨勢，更加速了全球數位化進程。

根據華爾街日報顯示，美國民眾使用串流平台的時間，在疫情期間出現爆炸性增長，2019 年 11 月，2000 位美國受訪者平均每月花 30 美元訂閱串流平台，到了 2020 年 3 月，這個數字一口氣增加到 37 美元，增幅達 23%。

在投資標的部分，包括網路購物、電子遊戲、影音串流等可說是疫情受惠族群，而除消費產業外，消費商機已經跨足電信、科技，甚至金融產業。

富蘭克林證券投顧表示，隨著企業增加對移動性、協作以及其他遠端工作技術和基礎架構的投資，根據研究機構 Gartner 預測，2021 年公用雲支出預估逾 3000 億美元，且成長趨勢將持續至 2024 年，顯示數位體驗已成為所有企業及消費者體驗的中心。

富達國際基金經理人 Hyomi Jie 表示，隨著美國總統大選塵埃落定、新冠疫苗發展大躍進和中國大陸十四五計畫等多重激勵，預計增強中國內需消費動能，特別是中國消費者愈來愈追求質量勝於數量。

其中，受惠於人民對健康和環境的關注超過以往、中產階級崛起、收入和教育水平提升，預期這些結構性利多，可望替中國內需消費產業提供誘人商機。