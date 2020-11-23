年底消費熱炒熱跨境電商 我前10月快遞包裹突破5千萬件

年底消費旺季炒熱跨境電商消費商機，根據財政部統計，今年前 10 月我進口簡易快遞報單量突破 5000 萬件，過去 10 年來成長幅度達 6 倍之多，而吸引台灣消費者海外網購的前三大誘因分別為價格實惠 (69%)、種類多元 (42.2%) 與折扣多或促銷頻繁 (29%)。

萬事達卡表示，消費者上網買遍全世界已成為主流趨勢，儘管雙 11 購物節已經落幕，但消費者網購熱情不減，隨著「黑五購物節」來臨，在信用卡與電商業者聯手促銷下，可望再掀起一波海外網購熱潮。

根據資策會研究報告，高達 84.3% 的台灣消費者表態有意願跨境網購，其中 79.9% 的跨境網購消費者習慣自行購買，但仍有 3 成消費者會透過個人代買家購買。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，根據萬事達卡新常態消費調查，9 成台灣受訪者表示在接下來一個月內會再次網購消費，購買商品除了服飾、3C 等常態熱門商品外，受疫情影響，讓保健食品躍居台灣人最常購買的品類第三名。

另外，在萬事達卡新常態消費大調查中，榮登今年最受台灣消費者歡迎的購物品項就是服飾鞋帽配件類，有超過 5 成的消費者表示短期內會再次購買。