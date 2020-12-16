美最大貨櫃港11月貨運量大增22% 趨勢有望延續至明年

根據最新的數據顯示，美國最大貨櫃港洛杉磯港 (Port of Los Angeles) 在今年 11 月的貨運量大增 22%，並且這樣的成長趨勢有望延續至明年。

根據根據洛杉磯港務局最新發布的數據顯示，洛杉磯港在 11 月的貨櫃吞吐量為 88 萬 9,746 個 TEU(20 呎標準貨櫃)，與去年同期相比，增加了 22%。其中，進口量達到 46 萬 4820 個 TEU，出口量則是減少了 5.5% 至 13 萬 917 個 TEU。在過去 25 個月中，出口量在 23 個月中皆呈現下跌。

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示，自 8 月份以來，每月平均貨櫃吞吐量接近 93 萬個 TEU。今年下半年持續看到這樣的漲幅很不尋常。不過，他認為 2020 年本來就不是正常的一年。

Seroka 也補充表示，隨著消費者因防疫限制繼續留在家中並購買商品而非服務，預計港口的吞吐量強勁將再持續至少幾個月至明年。

洛杉磯港務局預計，今年 12 月洛杉磯港的貨櫃吞吐量可有望達到 87 萬 5000 個 TEU，直到明年 1 月份也有望達到 85 萬個 TEU，成長的趨勢可能要到 2 月中旬農曆新年後才會趨緩。

數據也顯示，今年初至今，洛杉磯港總貨運量較去年同期下跌了 3%。在今年的前五個月，貨運量較去年同期下跌了近 19%。

根據美國全國商業經濟學 (NABE) 的調查報告顯示，有三分之二的受訪者表示，美國經濟仍處於從 2 月份開始的衰退之中。儘管美國政府如今已推出前所未有的刺激方案來應對疫情造成的經濟衰退。不過有 40% 的受訪者認為貨幣財政依然「不足」，超過一半的經濟學家認為，應該擴大失業保險以及小企業的薪資保護計劃，