〈房產〉網友票選2020房市代表字「旺」 房貸利率走低新聞最受關注

2020 年即將結束，房仲業者對 2020 年房市代表字票選出爐，第一名由「旺」字得票最高，獲選原因為「自住客當道，房市剛需旺」；今年最「有感」的房市新聞，則以「五大銀行房貸利率是 1.359% 創歷史新低」獲得六成的網友贊同。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，代表字反映房市變化，從近三年來看，房市已脫離稅改陰霾，從 2018 年出現「轉」機，到 2019 年的買氣「回」溫，一路來到 2020 年，進入「熱錢多、利息低、鈔票薄」的時代，帶動今年買氣暢「旺」，不論是住宅、廠房、土地和商辦都交易熱絡!

此外，台灣房屋趨勢中心票選 2020 年民眾最有感 10 大房市新聞，有六成民眾對「五大銀行房貸利率是 1.359% 創歷史新低」最有感；其次則是「台積電效應帶旺房市？全台科學園區房價都走強」以及「境外資金回台達 2157 億 帶動台商置產潮」成為今年房市焦點議題。

張旭嵐指出，房價和利率本就是民眾長期關切的兩大議題，隨著房價上漲，房貸利率的高低，更影響著每月還款金額的多寡，自然引起不少共鳴；特別是上半年受疫情影響，央行也放鬆對市場的資金管控，帶頭降息，讓不少現金滿滿的銀行，積極推出優惠房貸利率來吸引客戶，也對買氣成長起到催化作用。

護國神山的權值股王台積電 (2330-TW)，挾著台股最高、市值破 13 兆的氣勢，還有龐大的下游廠商及就業動能，台積電所到之處的「食衣住行」可說樣樣看漲，儼然是近年區域開發的風向指標。而近年因中美貿易戰，加上今年的疫情，帶回不少海外的「錢」與「人」，台商除了回台購地設廠，也購屋定居，在資金和居住需求雙雙挹注下，也帶動一波高總價豪宅、廠辦和土地的買氣，不動產交易暢旺!

放眼 2021 年，張旭嵐分析，因今年買氣旺盛，已有不少示警房市的訊號出現，尤其針對過熱的預售市場加強查稅，不過在實價登錄和房地合一稅實施下，中古屋交易透明，頗有抑制炒作效果，且現今的房市仍以剛性需求買盤為主，房市應不致失速翻車。惟全球新冠疫情後續仍可能帶來經濟的不確定性，不過全球仍處在持續量化寬鬆潮中，在資金去化過程中，具備高保值、穩投報的不動產市場仍有一定吸引力，綜合來看，在政策、稅制沒有太大變化的情況下，房市將逐步「撥雲見日，暖陽普照」。



台灣房屋的房市代表字票選是由台灣房屋經紀人員進行第一階段票選，選出 10 個代表字，和 16 項房市重大新聞，再透過網路投票，進行第二階段票選出「2020 年台灣房市十大代表字」，統計時間自 11 月 1 日至 11 月 24 日，回收問卷數達 1485 份。台灣房屋連續 12 年舉辦房市代表字票選，2009 年代表字「活」、2010 年「狂」，2011 年「凍」，2012 年「等」、2013 年「憂」、2014 年「頂」、2015 年「望」、2016 年「苦」、2017 年「盼」、2018 年「轉」、2019 年為「回」，而 2020 年則為「旺」。