〈美股早盤〉Fed利率決議公布前夕 主要指數平盤震盪

美國聯準會 (Fed) 發布今年最後一次利率決議前夕，美股主要指數週三 (16 日) 於平盤震盪，道瓊工業指數幾乎持平，標普 500 指數和那斯達克指數分別小漲 0.05% 和 0.08%，費半跌 0.1％。

最新數據顯示，美國 11 月零售銷售月減 1.1％，降幅意外超出市場預期，隨著疫情升溫，美國多處重啟防疫限制措施，導致家庭收入減少。

針對紓困案談判，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週二晚間與國會主要領導人進行會談，參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 表示已取得重大進展，相信很快能達成共識，並稱國會不會在未達成協議的情況下休會。

聯準會 (Fed) 將於台北時間週四 (17 日) 凌晨召開利率決策會議，同時公布最新經濟預期。

市場預計 Fed 將維持鴿派立場，但債市反應可能起伏不定，取決於 Fed 對購債計劃的安排，有投資人預計，Fed 將改變購債期限，也有人預計，Fed 僅說明調整購債計劃時將使用的指導方針。

截至台北時間週三 (16 日)22 時許：

道瓊指數下跌 2.19 點或 - 0.01%，暫報 30197.12 點

那斯達克上漲 9.63 點或 0.08%，暫報 12604.69 點

標普 500 指數上漲 1.73 點或 0.05%，暫報 3696.35 點

費半下跌 2.77 點或 0.10%，暫報 2772.02 點

台積電 ADR 上漲 0.28% 至每股 105.38 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.943%

紐約輕原油下跌 0.31% 至每桶 47.47 美元

布蘭特原油下跌 0.26% 至每桶 50.63 美元

黃金上漲 0.33% 至每盎司 1861.50 美元

美元指數下跌 0.25% 至 90.185 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Tilray(TLRY-US) 早盤上漲 19.82％，至 9.43 美元；Aphria(APHA-US) 早盤上漲 4.31％，至 8.47 美元。

加拿大大麻商 Tilray 和 Aphria 宣布將以全股票方式進行合併，合併後市值近 38 億美元，成為全球最大的大麻生產商。根據交易條款，Aphria 股東將擁有 Tilray 62% 股份。

Penumbra(PEN-US) 早盤下跌 12.09％，至 166 美元。

因醫療器材發生多起死傷事件，Penumbra 宣布召回採用 Xtra Flex 技術的 JET 7 再灌流導管，該項設備通常用於心臟外科手術中，像是清潔中風患者的血液凝塊。

推特 (TWTR-US) 早盤上漲 3.86％，至 54.86 美元。

摩根大通 (JP Morgan) 以線上廣告市場反彈為由，將推特股票評等自「中性」(neutral) 上調至「增持」(overweight)，並上調其目標價，稱推特有望在 2021 年迎來 20% 以上的漲幅。

每日關鍵經濟數據：

美國 11 月零售銷售年增率報 4.1%，前值自 5.68% 下調至 5.49%

美國 11 月零售銷售月增率報 - 1.1%，預期 - 0.2%，前值自 0.3% 下調至 - 0.1%

美國零售銷售月增率 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 22:45 將公布美國 12 月 Markit 製造業 PMI 初值，預期 55.8，前值 56.7

華爾街分析：

道富全球顧問 (State Street Global Advisors) 投資策略主管 Altaf Kassam 表示，若利率能長期維持在較低水平，且央行願意支持市場，並採用所有可用火力，那麼股市表現並不是那麼瘋狂。

Kassam 警告，未來幾週內任何阻礙疫苗接種計畫，例如意外的副作用或物流問題，都可能抑制市場情緒。

針對紓困案談判情勢，Spartan Capital Securities 經濟學家 Peter Cardillo 表示，國會可能尚未達成協議，但肯定正朝著正確方向發展，並且將很快宣布某種方案。