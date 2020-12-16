外資單日買超近300億元 大買台積電、鴻海51億元

台股指數今 (16) 日一掃近幾日的陰霾，終場大漲 235.94 點，收在 14304.46 點，一口氣收復 5 日線、10 日線位置，主要買盤來自外資，買超多達 293 億元，創 2015 年 4 月下旬以來單日新高，光是買超台積電和鴻海金額就達 51 億元，並以破萬張的買超量持續加碼長榮、陽明，法人指出，年底前外資爆大量買股，是否是提前布局元月行情，有待觀察。

三大法人今日合計在集中市場買超達 272 億元，結束連 4 賣，原因在於外資不僅終結連 5 賣，更一舉買超多達 293 億元，投信也轉買 3.11 億元，僅自營商持續結帳中，賣超 24.4 億元，呈連 5 賣。

外資買盤爆量對台股注入信心，法人分析，此反映蘋果計劃明年上半年將 iPhone 產量提高 30%、台積電否認遭砍單等偏多訊息，尤其外資今年賣超台股逾 6000 億元，隨著美股整理後再度攻高，不排除外資有意趕在年底前先行布局元月行情。

外資買超前 10 大標的分別有開發金達 4 萬張，長榮 2 萬餘張、元大滬深 300 正 2 和台玻均超過 1.3 萬張，友達 1.2 萬張，鴻海、陽明和金像電均超過 1 萬張，新光金和南紡也在 9000 張上下。

而外資賣超前 10 大標的依序有華邦電逾 4 萬張，聯電近 2 萬張，街口布蘭特原油正 2、華航和大同均達 1.2 萬張，群創、南緯、榮成、旺宏和富邦 VIX 均逾 3000 張。

投信買超前 10 大標的分別有群創逾 4000 張，金像電 3000 餘張，華邦電 2700 張，長榮航 2200 張，南亞科和聯電均超過 1600 張，統一逾 1500 張，中鋼、欣興和大成鋼也均有 1000 張之上。

投信賣超前 10 大標的分別華新達 6600 張，奇鋐 2400 餘張，友達 1600 張，台肥 1000 張，華票、廣達、南帝和大成均超過 700 張，長榮、京元電也達 600 餘張。

元大投顧認為，台股今日收復所有均線，且電子和傳產均有帶頭的強勢族群，顯示買氣依舊強勁，尤其台積電近期出面闢謠，適時釋出對明年依舊樂觀的論調對穩盤有相當重要效果。

統一投顧則指出，從技術面來看，月線墊高至 14000 點關卡，已成為下檔強勁支撐。