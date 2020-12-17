〈台股盤中〉台積電填息撐場 中小型股助攻 指數守住短期均線

台積電秒填息助攻，台股今 (17) 日持續在「萬四」高檔狹幅震盪，主要族群中電子、半導體股價翻黑，改由食品、營建傳產撐場，次族群中則以面板、ABF 載板、DRAM 等族群有撐，守住 5 日、10 日短期均線，成交量預估 2500 億元。

新台幣今天依舊強勢，早盤一度強彈逾 3 角，新台幣匯價衝上 1 美元兌換新台幣 28.125 元，但資金行情似乎無法有效拉抬台股行情，上市與櫃買指數盤中連袂翻黑，大型權值股多頭火力趨弱，改由中小型股領軍。

權值龍頭股台積電今天進行除息交易，原本估大盤指數可能蒸發 21 點，但在市場買單追捧下，台積電股價秒填息，也提供大盤支撐力道，股價盤中衝上 515 元高點，惟盤中賣壓出籠，股價略為拉回整理。

聯電擴大資本支出，利多消息激勵股價走揚，盤中在大單敲進下盤中仍有 1% 漲幅，成交量大增至 6.3 萬張，股價暫收在 45.35 元，持續站穩月線之上。

DRAM 族群包括指標個股南亞科盤中上漲 1.17%，十詮盤中大漲逾 4%，品安盤中上漲 1%，另外，包括威剛、商丞、茂矽、宜鼎等也在平盤之上整理。

ABF 載板三雄欣興盤中大漲逾 2.4%，南電盤中同樣有逼近 2% 漲幅，其他包括台燿盤中大漲逾 4%，另外，聯茂、臻鼎與景碩也在買盤下帶動股價翻紅。

法人指出，台積電快速填息固然有助於支撐大盤指數力道，但目前看來大型權值股股價有漲多熄火跡象，目前盤面改由中小型股撐場，但須慎防高點拉回修正，可多保留現金水位，勿貿然進場追高。