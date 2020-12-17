〈金管會備詢〉外資券商喊高目標價卻趁機賣股下車？黃天牧將出手管

立委吳秉叡今 (17) 日在立法院財委會質詢指出，最近股市很好，但也出現怪現象，發現外資券商會發布個股目標價後，卻開始大賣股票，讓人懷疑是否是外資券商想要下車的手法，對此，金管會主委黃天牧表示會注意，去檢視市場行為，若有此狀況就會去處理。

吳秉叡表示，近期證券市場很活絡、指數也屢創新高，但看到一些怪現象，就是一些指標性的重量級個股表現很好，外資券商就會發布報告設定目標價，而目標價高於市價，但外資券商卻趁機開始大賣股票，是否外資券商想要下車因此發布消息的手法？

吳秉叡進一步指出，根據外資券商過去發布報告的經驗發現四個結論，一、個股目標價達成率都不到五成；二、發布三個月後達成比率，高於更晚達成的比率；三、負向評等的達成率高於正向評等，也就是說發布後反而賣更多；四、正向評等報告傾向過度樂觀，目標價誤差大於負向評等。

吳秉叡強調，從過去大數據歸納，被喊高目標價的股價表現，結果往往都不是像外資券商所設定的那樣，這對沒有能力研究的散戶很不公平；也希望社會大眾不要因為外資券商的一個目標價報告，就盲目去追。

黃天牧表示，金管會有訂定券商防範利益衝突的制度，也藉此制度檢視市場行為，金管會會特別注意，尤其如果是金管會所督導的金融機構有此行為，就會去處理。