〈金管會備詢〉跨部會打炒房 針對建築業、非民眾購屋

政府開始聯手打炒房，金管會主委黃天牧今 (17) 日於立法院財委會表示，這次跨部會討論的目標，主要是針對建築業授信部分，不會影響到一般民眾購屋，對於打炒房的專案金檢，近期就會開始去第一家實地金檢。

黃天牧表示，金管會近期就會開始去第一家實地金檢，除專案金檢 10 家銀行的不動產授信業務外，最近也將票券公司納入專案金檢範圍，目標大約 4、5 家。

立委曾銘宗表示，國內資金非常寬鬆，因此銀行辦理房貸已經達 7.8 兆元、建築貸款 2.3 兆元，雙創歷史新高，依照銀行法規定，銀行辦理房貸及土建融放款餘額占比不得超過 30%，金管會統計目前占比是 26.82%，大約剩 3%，也就是還有 1.5 兆元的授信空間。

曾銘宗進一步指出，就金管會權責，打炒房部分，已經提出將專案金檢，本週也宣布將管制 8 家建築融資集中度過高的銀行，但集中度管制是否不涉及房屋貸款？

黃天牧表示，2011 年時，金管會設集中度管制時，有把房屋貸款放入，但這次跨部會討論的目標，只針對建築業，因此不會把房貸放在裡面、未來也不會納入，不會影響到一般民眾購屋部分。

至於金管會曾要求不動產授信備抵呆帳比率要從 1% 拉高到 1.5%，曾銘宗詢問未來是否會再次要求拉高？

黃天牧表示，金管會要求所有銀行在 2016 年時不動產提備抵呆帳比率要達到 1.5%，目前平均都已超過 1.5%，所以現在金管會先鎖定 8 家土建融集中度比較高的銀行，若這八家改善計畫讓金管會不滿意，確實可以再要求提高不動產備呆提存率，但目前暫時不考慮再拉高。