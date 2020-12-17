〈台股盤後〉台積電後繼無力 終場小跌45點驚守5日均線

大型權值股無力，台股今 (17) 日持續高檔震盪，盤中衝上 14338.4 高點後拉回整理，權值股王台積電早盤完成填息後遭調節拉回，加上尾盤賣壓湧現，加權指數終場下跌 45.53 點，收在 14258.93 點，驚險守住 5 日均線，成交量略降至 2277.09 億元。

台積電今早一開盤旋即一秒瞬間填息，激勵股價衝上 515 元波段新高，但隨後賣壓湧現股價拉回整理，終場下跌 2 元收在 508 元；觀察今日大盤主要由食品、營建等傳產族群支撐，次族群中包括 DRAM、ABF 載板、比特幣在資金買盤簇擁下股價相對活躍。

玻陶族群今天股價相對亮眼，指標個股台玻終場上漲近 2%，帶動股價回升 5 日均線，其他包括冠軍、中釉、凱撒衛則在平盤上整理。

營建股在歷經打炒房陰霾後，股價重獲買盤青睞，鄉林終場攻上漲停關門，股價收在 18.95 元站穩 5 日短期均線，其他包括夆典終場大漲逾 7%、鼎固 - KY、三地開發也有 6% 以上漲幅。

比特幣價格衝破 2 萬美元歷史新高，也順勢拉抬概念股翻紅，包括青雲、麗臺、映泰與撼訊等個股全部攻上漲停。

ABF 載板族群盤中在資金買盤追捧下股價表現頗為強勢，但部分個股包括欣興、景碩、南電盤中遇賣壓後熄火，股價下壓至平盤之下整理，但部分個股包括台燿終場仍大漲近 6%，聯茂也有 3% 漲幅。

法人指出，時序進入年底，外資著墨台股力道也略有減弱，後市須觀察集團股是否發動攻勢，以及內資力捧的低價股成交量能是否隨股價回升，只要大型權值股表現，大盤後市仍有發揮空間可期。