豐田章男呼籲當局實施能源政策改革 以達2050年碳中和目標

日本汽車工業協會 (Japan Automobile Manufacturers Association，JAMA) 於 17 日表示，日本政府揭示目標要在 2050 年前達成「碳中和」，日本汽車業界也會配合。JAMA 會長、豐田汽車 (7203-JP) 董事長豐田章男表態會「全力挑戰」，也提到在技術上若無突破將難以達成，要求日本政府能提供類似歐、美、中在政策及財政上的支援。

日本汽車業的碳排放量，在 2018 年達 1.8 億公噸、較 2001 年減少 2 成，日本國內的電動化比率也僅次於北歐國家的挪威，在全球排名第二。

然而在另一方面，豐田章男也表示，為了讓溫室氣體的排放量歸零，日本的能源政策有必要作出重大改革。與歐美國家相比，日本的火力發電比率偏高，在朝著零排放目標邁進時，在生產過程需要消耗電力，這也讓日本國內的汽車生產處於不利立場。

日本政府計畫在 2030 年代中期，所有新車都要是非燃油車。豐田章男對此表示，他希望日本政府能夠明白，若在能源政策方面沒有作為，日本汽車產業保留製造業、增加僱用、上繳稅金的商業模式也將崩解。

此外，JAMA 預估 2020 年的日本國內新車銷售，恐於間隔四年之後再度跌破 500 萬輛。而在 2021 年的展望方面，也提到由於疫情再度升溫的關係，未來發展完全無法評估。