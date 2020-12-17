4G煙硝味濃 高通推新行動平台 搶中階市占

手機晶片雙雄聯發科 (2454-TW)、高通 (QCOM-US) 不僅在 5G 市場競爭，煙硝味也蔓延至 4G，高通今 (17) 日宣布，將推出 Snapdragon 675 的新一代產品 Snapdragon 678 行動平台，搶攻 4G 中階市場，由於新平台不支援 5G，外界認為，高通此舉是回防 4G 市場市占。

聯發科、高通近期在 4G、5G 互別苗頭，尤其到了 5G 時代，聯發科首次進入量產先發位置，首年就搶下中國近 40% 市占，在 4G 市場也憑藉性能優化以及價格優勢，市占率逐步提升，高通也備感壓力。

高通此次推出的 4G 中階新平台，並不支援 5G，因此被外界認為，儘管明年 5G 手機市場快速成長，但 4G 仍是明年主流，為考量成本與產品組合策略，因此推出不支援 5G 的產品，滿足對新技術無感，且有換機需求的消費者，搶食 4G 主流中階市場。

高通產品管理副總裁 Kedar Kondap 表示，高通此次新平台擁獨特優勢，可支持 OEM 推出新一代裝置，提供符合消費者需求的功能和效能，透過可靠的連網能力、以極高的速度和持久的電池續航力，為全球消費者的日常娛樂提供所需的行動功能。

高通 Snapdragon 678 搭載 Snapdragon X12 LTE 數據晶片，支援先進載波聚合，下載速度高達 600 Mbps，上傳速度高達 150 Mbps，也支援所有主要的蜂巢模式以及授權輔助存取 (LAA)。