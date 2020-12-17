〈央行理監事會〉楊金龍看台幣升值已多 面對操縱國觀察名單暗示「台灣優先」

台灣央行今 (17) 日召開第四季理監事會議，被問及市場高度關注的匯率政策，央行總裁楊金龍認為，近來新台幣升值幅度「蠻大」，央行調節不可能所有的廠商都滿意；至於遭美國列入匯率操縱國觀察名單，楊金龍以美國總統川普競選的口號美國優先回應，直指每個國家都是以自身利益為主，暗示在內外部都有壓力之際，抱持台灣優先心態。

楊金龍指出，2019 年底迄今，新台幣對美元升值 5.72%，而 2018 年底迄今，新台幣對美元升值 7.93%，「升值還蠻大」，以 BIS 數據來看，11 月新台幣實質有效匯率指數比起去年 12 月的漲幅達 2.42%，高於美元 - 1.14%、日圓 0.76% 和韓元 2.36%。

楊金龍直言，內外部都有壓力，調節不可能所有國內廠商都滿意，而再次遭美國列入匯率操縱國觀察名單，操縱一詞很難界定，尤其很多政策都會影響匯率，就連很多美國諾貝爾經濟學家也認為，美國匯率報告有待討論，

楊金龍強調，對小型經濟體不能用大國角度去看，外資匯入資金很龐大，「能說不調節嗎」、「美國的寬鬆就是我們的挑戰」，不管是什麼情況下，都會繼續與美國好好溝通。