內外資鎖定加碼群創 對友達不同調

台股今 (17) 日高檔震盪驚險守住 5 日均線，三大法人買超 27.38 億元，內外資同步鎖定面板股群創，不過友達則土洋對作，外資賣超 2.3 萬多張，投信買超 1 萬多張。

台股今天量縮下跌，但三大法人中僅外資買超 29 億元，自營商與投信則分別賣超 0.68 億元、0.96 億元，合計買超 27.38 億元。

外資買超前五大標的中，買超元大滬深 300 正 2 近 1.7 萬張居冠，其次是華邦電 15755 張、群創 15723 張、開發金 15361 張、日月光也獲買超 9796 張。

賣超前五大標的為：友達 2.3 餘萬張、聯電 1.4 萬張、台玻 1.3 萬張、大同 1.1 萬張、緯創 8960 張。

自營商買超前五大分別為元大滬深 300 正 2 ，買超 1.1 萬餘張、街口布蘭特油正 2 買超 9688 張、群創買超 5729 張、台灣 50 反 1 獲買超 3465 張、友達獲買超 3265 張。

賣超前五大分別為國泰台灣 5G 1.5 萬張、開發金買超 4251 張、榮成 1693 張、華新 1587 張、中纖 1531 張。

投信買超前五大部分，面板雙虎群創、友達包辦前兩名，分別買超 1.5 萬張、友達 10486 張、陽明買超 6450 張、聯電 3533 張、金像電獲買超 2883 張。

賣超前五大分別為：華航 10630 張、華新 6704 張、華邦電 3790 張、國喬 1195 張、奇力新 1119 張。