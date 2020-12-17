〈央行理監事會〉楊金龍談話懶人包 一文看懂4大重點

台灣央行今 (17) 日召開第四季理監事會議，會後宣布利率連三季維持在史上最低水準；對於市場高度關注的匯率，央行總裁楊金龍則出會適時調節、台灣優先的訊號；而央行也上修今明兩年我國經濟成長率 (GDP) 至 2.58%、3.68%，預料明年內需動能將明顯升溫；至於房市，楊金龍認為透過限制成數可抑制囤房囤地風，但不認同以升息抑制房市。

重貼現率維持 1.125% 連三季處史上最低水準

央行全體理事一致決議維持政策利率不變，將重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率維持在 1.125%、1.5% 和 3.375%，認為明年國內經濟持續溫和成長、通膨展望溫和，維持利率不變和寬鬆貨幣政策基調，有助物價穩定和金融穩定。

匯率兩面刃 央行抱持台灣優先心態

由於美國昨日公布的匯率操縱國觀察名單中再次納入台灣，使央行匯率政策面對內外夾攻壓力，楊金龍暗示，在內外部都有壓力之際，抱持台灣優先心態。

楊金龍堅定表態，尊重匯市供需原則、不會藉由匯率取得不當競爭力，但一旦影響金融穩定時，就必須調節，並再度呼籲中小業者進行避險。

央行估明年台灣 GDP 為 3.68% 內需動能轉強

央行上修今年我國 GDP 至 2.58%，預估明年更可達 3.68%，楊金龍指出，今年主要動能來自外需，而明年隨著民間消費回溫、民間投資穩健增加，內需將再成經濟成長主力，而成長呈現「NIKE 勾型」型態。

反對以升息抑制房市

面對房市，楊金龍再次說明，央行最好的使用工具就是成數，全體理事一致非常贊同央行調整不動產貸款針對性審慎措施，認為此將有效避免投機或投資者囤房囤地，但若要透過升息抑制房市，是「大為不當」的作法，原因在於，升息也須考量中小企業的貸款，是比較大方項的工具。