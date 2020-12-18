〈紐約匯市〉Fed替美元空頭大開綠燈 DXY跌破90 兩年半首見    

美元指數周四 (17 日) 跌破 90，是 2018 年 4 月以來僅見，美國聯準會 (Fed) 上修經濟預測卻未調整購債步調，為拋售美元大開綠燈。美元走軟之際，比特幣大漲，盤中一度突破 23000 美元，刷新歷史紀錄。

DXY 美元指數紐約尾盤下跌 0.5% 至 89.795，盤中最低跌到 89.723。美元指數今年來累計貶值近 7%；若和 3 月疫情最嚴峻期間、避險需求高昂的逾三年高點相比，DXY 至今已回跌近 13%。

美元兌主要貨幣悉數走低，DXY 中比重最高的歐元尾盤升值 0.52%，報 1 歐元兌 1.2266 美元，為 2018 年 4 月來最高，累計今年來升值逾 9%。

美元兌日圓改寫逾三年新低，盤中貶 0.4% 至 103.07 日圓。美元兌瑞郎也貶值 0.05%，報 0.8844 瑞郎。

商品貨幣普遍走高，美元兌紐元、澳幣貶值 0.6%，對加幣下滑 0.1%。

Western Union Business Solutions 資深分析師 Joe Manimbo 說，美元最新打擊來自 Fed，Fed 雖然預期美國經濟前景轉亮，卻仍承諾不會改變現行政策，直到經濟大幅好轉之前仍會繼續購債。

美國國會議員終於同意推進刺激磋商，但共和黨參院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 周四表示，有關 9,000 億美元紓困方案最終細節的談判可能會持續到周末，美國國會可能需要針對臨時支出另外立法，以避免聯邦政府關門周五午夜期限過後關門。

隨著美元持續走軟，愈來愈多大型投資人將注意力放在比特幣上。比特幣周四盤中一度跳漲 10.5% 至 23,777 美元的紀錄新高，使今年來漲幅擴大到 220%。紐約尾盤，比特幣上漲 5% 至 22,414 美元。

強生：脫歐磋商形勢嚴峻

英鎊兌美元盤中大漲，但到紐約尾盤漲幅收斂，因英國首相強生周四形容貿易磋商「形勢嚴峻」，對達成英歐貿易協議的可能性表示懷疑，歐盟說法也轉為悲觀。

英鎊兌美元稍早升抵 1.3625 美元，創 2018 年 5 月以來的最高水準，紐約尾盤報 1.3578 美元，漲幅 0.5%。

英國央行周四按兵不動，並表示如果兩周後英國無協議脫歐，已經準備好容忍通膨飆升。

英國內閣辦公室部長 Michael Gove 周四表示，與歐盟達成貿易協議的可能性不到 50%。

截至周五 (18 日) 台灣時間約 6:00 價格：