美元貶至兩年新低 瑞銀：美元恐進一步趨弱

美國食品藥品管理局 (FDA) 擬針對 Moderna 疫苗發出緊急使用授權，加上國會可能短期內就財政刺激方案達成協議，讓美元指數一度跌至 90.1，再創兩年新低，瑞銀認為，在美國財政與經常帳赤字問題影響，美元可能進一步走弱。

瑞銀指出，美國聯準會表態將維持每月至少購買 1200 億美元，直至就業及通膨出現重大改善，但沒有像先前一樣承諾「未來數個月繼續買債」，聲明也沒有公布資產組成部分的改變，意味央行沒有買進較長年期的債券。

美聯準會主席鮑威爾最新形容買債的作用「強而有力」（powerful），但拒絕表明失業率及通脹改善至什麼程度，才會觸發購買資產計劃的轉變，受此談話影響，美國 10 年期國債收益率在聲明發布後上漲至 0.94%，但聯準會發表談話後回降至 0.92%。

相對於美元趨貶，英國則因脫歐過渡期兩周後屆滿，投資者憧憬與歐盟即將達成貿易協議，推升英鎊站上 1 英鎊兌 1.35 美元。

瑞銀表示，在此之前，當無協議脫歐憂慮升溫，英鎊回調至 1.33 美元下方，但預期雙方最終成功促成一紙協議，刺激英鎊小幅高於 1.35 美元；但如果失敗告終，匯率可能再度下探 9 月時低點 1.28 美元左右。