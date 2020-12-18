中經院：明年三頭馬車拉經濟動能 GDP坐3望4

中華經濟研究院今 (18) 日公布最新台灣經濟預測，預估今年經濟成長率 (GDP) 為 2.38%，展望明年，隨著景氣持續攀升，內需轉強成主要成長動能，且是三頭馬車拉升，中經院估全年 GDP 有望達 3.73%，達成「今年保 2、明年坐 3 望 4」表現，與主計總處、台灣央行最新預測值接近。

中經院強調，今年可說是二輪驅動，主要以出口、投資為主要經濟動能，但明年轉為三頭馬車，由出口、投資和消費合力推升經濟成長。

由於比較基期因素和疫苗研發接種時程等因素，中經院預估明年第一季成長率約 3.32%，第二季為成長高峰達 5.48%，而下半年在邊境管制可望解封情形下，平均成長率約 3.72%。

就成長模式觀察，中經院認為，今年主要仰賴外貿支撐，國外淨需求成長貢獻 2.23 個百分點，國內需求則在民間消費負貢獻、國內投資獨挑大樑下，貢獻 0.15 個百分點。

不過，明年起成長貢獻轉為倚賴國內需求支撐，內需在消費與投資挹注下成長貢獻 3.43 個百分點，而國外淨需求貢獻 0.30 個百分點。

另一方面，因匯率維持相對強勢，減緩物價成長，中經院估年全年消費者物價指數 (CPI) 年增率預測值約 0.83%，通膨展望溫和。

中經院估明年匯率均價 28.22 元 有望守 28 元防線

匯率方面，中經院認為，在亞幣多呈升值走勢情形下，新台幣兌美元匯率將延續今年下半年以來高檔價位，預估明年全年平均價位約 28.22 元，年升幅 4.56%，略低於 5.0% 的門檻。

就業方面，儘管景氣持續攀升，有助失業率改善，但因自動化與智慧生產趨勢，導致廠商人力需求下降。預估明年失業率為 3.84%，略較今年下滑 0.05 個百分點。