〈焦點股〉海運熱翻 陽明、中航亮燈漲停 長榮衝破30元大關

美股三大指數周四續創新高，台股今 (18) 日則在平盤之上遊走，不過，航運族群漲勢再起，由於全球海運價格居高不下，市場上「一櫃難求」，陽明、中航、四維航及台船吸引買盤進駐，盤中均亮燈漲停，國內貨櫃航運龍頭長榮更一舉突破 30 元整數關卡，創下逾 9 年來新高。

海運市況持續火熱，台灣業者紛紛抱怨出貨最大的困難就是搶不到櫃，長榮和陽明 15 日同步宣布新船下水，藉此增添艙位，並推升營運動能，多家海運業者表態，以目前搶艙狀況來看，營運勢必一路旺到農曆年前。

若拉長時間來看，貨攬業也認為明年不悲觀，疫苗一旦開始運往全球，空運艙位勢必遭排擠，原本走空運的貨品可望再次轉向海運，海運全年可望維持高運價水準。

貨櫃三雄買氣強強滾，長榮今日股價勁揚逾半根漲停板，突破 30 元大關，最高來到 31.35 元，創下 9 年多來的新高，近 2 個月來，長榮累計漲幅已高達 4 成，市場高度看好第 4 季獲利表現及明年展望；陽明今日攻上漲停價 17.25 元，創下 3 年多新高；萬海同步上漲約 4%。

此外，散裝航運也發動落後補漲行情，在強勁買盤的支撐下，四維航及中航亮燈漲停，台航、益航、新興均漲逾半根停板；航空雙雄方面，華航大漲約 5%，長榮航逆勢翻紅漲逾 1%。整體上市運輸類股指數盤中大漲逾 3%，創 5 年半新高。