〈美股早盤〉今年最後一次四巫日降臨 美股狹幅震盪 特斯拉漲4%飆新高

對紓困法案即將通過的期望，帶動華爾街的三大指數昨 (17 日) 收於記錄新高。美股週五 (18 日) 迎來今年最後一個「四巫日」，主要指數開盤狹幅震盪，道瓊工業指數小漲 11 點或 0.04％，標普 500 指數漲 0.05％，那斯達克指數和費半分別漲 0.3% 和 0.04％。

即將在下週一 (21 日) 盤前納入標普 500 指數的特斯拉 (TSLA-US) 開盤漲逾 4%，股價再刷歷史新高。

週五 (18 日) 適逢每季一度的四巫日 (Quadruple witching)，美股指數及股票的期貨及選擇權將在同一天到期，通常會刺激交易量暴增，引發價格大幅波動。

隨著美國新冠肺炎確診數持續走高，通過新一輪紓困方案迫在眉睫，兩黨國會領袖近期密切協商，盼趕在紓困到期前達成共識，避免補助中斷。

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週四表示協商已獲進展，正在等待共和黨回覆，並持續溝通。白宮發言人 Ben Williamson 也表示，川普對於國會領導人在未來 48 小時內達成紓困方案樂觀以待。

疫苗消息面，繼川普推文透露 Moderna 疫苗已獲批准後，美國副總統彭斯 (Mike Pence) 隨後也表示，當局將在幾個小時內批准 Moderna 的新冠疫苗。

截至台北時間週五 (18 日)22 時許：

道瓊指數上漲 11.82 點或 0.04%，暫報 30315.19 點

那斯達克上漲 33.36 點或 0.26%，暫報 12798.10 點

標普 500 指數上漲 1.99 點或 0.05%，暫報 3724.47 點

費半上漲 1.00 點或 0.04%，暫報 2779.15 點

台積電 ADR 上漲 0.09% 至每股 103.99 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.923%

紐約輕原油上漲 0.72% 至每桶 48.71 美元

布蘭特原油上漲 0.52% 至每桶 51.77 美元

黃金下跌 0.01% 至每盎司 1890.20 美元

美元指數上漲 0.15% 至 89.88 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 4.19％，至 683.40 美元。

特斯拉將在下週一 (21 日) 正式納入標普 500 指數，追蹤標普 500 指數的數十隻指數型基金必須以週五 (18 日) 收盤價買進數百億美元的特斯拉股票，市場預期這將導致週五 (18 日) 交投量暴增。

BioTelemetry(BEAT-US) 早盤上漲 18.16％，至 73.00 美元。

荷蘭皇家飛利浦 (Philips) 表示，為了開發遠距醫療業務，將以每股 72 美元價格收購美國生技公司 BioTelemetry 所有流通在外股數，較週四 (17 日) 收盤價溢價 16.5%，收購估值約 28 億美元。

BioTelemetry 主要提供遠距監測心臟業務，專注於為心律不整患者提供心臟監測及診斷裝置，業務比重佔該公司去年銷售額的 85%。

Moderna(MRNA-US) 早盤下跌 4.51％，至 137.50 美元。

美國食品和藥物管理局 (FDA) 外部顧問小組週四 (18 日) 召開會議表決，支持向 Moderna 疫苗提供緊急使用授權 (EUA)。

美國衛生與公共服務部長 Alex Azar 表示，590 萬劑 Moderna 疫苗已備妥並分配給各州州長，若順利在週五獲得 FDA 批准，將能向全美出貨。

每日關鍵經濟數據：

美國 11 月經常帳報 - 1785 億美元，預期 - 1886 億美元，前值 - 1705 億美元

(圖：Investing.com)

華爾街分析：

花旗私人銀行 (Citigroup Private Bank) 全球投資策略師 Steven Wieting 表示：「刺激計畫應該能夠形成足夠的橋樑，加上現階段為疫情緊急狀況做好準備，以及疫苗於明年中提前上市這項事實，肯定足以讓我們度過這段疲軟時期。」

ING 分析師於研究報告指出，儘管聯邦政府面臨部分關閉風險，導致樂觀情緒被潑冷水，風險情緒仍可能受惠於紓困案消息。