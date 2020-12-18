〈美股早盤〉今年最後一次四巫日降臨 美股狹幅震盪 特斯拉漲4%飆新高
對紓困法案即將通過的期望，帶動華爾街的三大指數昨 (17 日) 收於記錄新高。美股週五 (18 日) 迎來今年最後一個「四巫日」，主要指數開盤狹幅震盪，道瓊工業指數小漲 11 點或 0.04％，標普 500 指數漲 0.05％，那斯達克指數和費半分別漲 0.3% 和 0.04％。
即將在下週一 (21 日) 盤前納入標普 500 指數的特斯拉 (TSLA-US) 開盤漲逾 4%，股價再刷歷史新高。
週五 (18 日) 適逢每季一度的四巫日 (Quadruple witching)，美股指數及股票的期貨及選擇權將在同一天到期，通常會刺激交易量暴增，引發價格大幅波動。
隨著美國新冠肺炎確診數持續走高，通過新一輪紓困方案迫在眉睫，兩黨國會領袖近期密切協商，盼趕在紓困到期前達成共識，避免補助中斷。
美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週四表示協商已獲進展，正在等待共和黨回覆，並持續溝通。白宮發言人 Ben Williamson 也表示，川普對於國會領導人在未來 48 小時內達成紓困方案樂觀以待。
疫苗消息面，繼川普推文透露 Moderna 疫苗已獲批准後，美國副總統彭斯 (Mike Pence) 隨後也表示，當局將在幾個小時內批准 Moderna 的新冠疫苗。
截至台北時間週五 (18 日)22 時許：
- 道瓊指數上漲 11.82 點或 0.04%，暫報 30315.19 點
- 那斯達克上漲 33.36 點或 0.26%，暫報 12798.10 點
- 標普 500 指數上漲 1.99 點或 0.05%，暫報 3724.47 點
- 費半上漲 1.00 點或 0.04%，暫報 2779.15 點
- 台積電 ADR 上漲 0.09% 至每股 103.99 美元
- 十年期美債殖利率下跌至 0.923%
- 紐約輕原油上漲 0.72% 至每桶 48.71 美元
- 布蘭特原油上漲 0.52% 至每桶 51.77 美元
- 黃金下跌 0.01% 至每盎司 1890.20 美元
- 美元指數上漲 0.15% 至 89.88 點
焦點個股：
特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 4.19％，至 683.40 美元。
特斯拉將在下週一 (21 日) 正式納入標普 500 指數，追蹤標普 500 指數的數十隻指數型基金必須以週五 (18 日) 收盤價買進數百億美元的特斯拉股票，市場預期這將導致週五 (18 日) 交投量暴增。
BioTelemetry(BEAT-US) 早盤上漲 18.16％，至 73.00 美元。
荷蘭皇家飛利浦 (Philips) 表示，為了開發遠距醫療業務，將以每股 72 美元價格收購美國生技公司 BioTelemetry 所有流通在外股數，較週四 (17 日) 收盤價溢價 16.5%，收購估值約 28 億美元。
BioTelemetry 主要提供遠距監測心臟業務，專注於為心律不整患者提供心臟監測及診斷裝置，業務比重佔該公司去年銷售額的 85%。
Moderna(MRNA-US) 早盤下跌 4.51％，至 137.50 美元。
美國食品和藥物管理局 (FDA) 外部顧問小組週四 (18 日) 召開會議表決，支持向 Moderna 疫苗提供緊急使用授權 (EUA)。
美國衛生與公共服務部長 Alex Azar 表示，590 萬劑 Moderna 疫苗已備妥並分配給各州州長，若順利在週五獲得 FDA 批准，將能向全美出貨。
每日關鍵經濟數據：
華爾街分析：
花旗私人銀行 (Citigroup Private Bank) 全球投資策略師 Steven Wieting 表示：「刺激計畫應該能夠形成足夠的橋樑，加上現階段為疫情緊急狀況做好準備，以及疫苗於明年中提前上市這項事實，肯定足以讓我們度過這段疲軟時期。」
ING 分析師於研究報告指出，儘管聯邦政府面臨部分關閉風險，導致樂觀情緒被潑冷水，風險情緒仍可能受惠於紓困案消息。