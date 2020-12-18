〈美股盤前要聞〉紓困協議進展緩慢 美股期貨持平

新一論紓困協議進展緩慢，投資者仍觀察中美緊張局勢，美股期貨在週五 (18 日) 走勢平穩。

1. 紓困方案進展緩慢

美國國會即將敲定一項 9000 億美元的計劃，其中包括小企業援助、直接發放現金和聯邦失業補助，不過最終細節仍在敲定當中。美股期貨週五基本持平，道瓊期貨跌 0.07%，標普 500 期貨跌 0.13%，斯達克 100 期貨跌 0.05%。

美國國會仍在磋商新一輪刺激法案內容，美國在聖誕節後，美國政府將關門，約有 1200 萬人失去失業救濟金，暫停驅逐令和家庭假規將於 12 月底到期。

新一輪刺激法案包括對美國人民提供另一輪直接發放現金，額度可能會降至每人 600 美元，低於 3 月的 1200 美元，兩黨爭議性的企業責任保護以及州和地方政府援助可能將不會納入。另外也預計將包括約 3000 億美元的小型企業補助，延長暫停驅逐租戶令等。

當選總統拜登週三表示，9000 億美元的新刺激法案是「頭期款」，他計畫在 1 月 20 日上任後敦促實施新一輪刺激措施。

2. 川普政府將中芯國際等約 80 家中企列黑名單

據《路透社》引述兩名消息人士報導，美國商務部預計將包括中芯國際在內的約 80 家中國企業，加入黑名單。

報導指出，此舉之前並沒有對外界透露。這也是川普在下個月 20 日離任之前，要進一步鞏固對中國強硬政策的最新行動。

總體而言，預計美國將在所謂的實體清單中，增加約 80 家公司和關聯公司，幾乎所有這些公司和關聯公司都是中國企業。

被列入實體清單後，美國供應商需要向華盛頓申請，才能向相關企業提供零件。

3. 谷歌再面臨 38 州聯合反壟斷訴訟

美國 38 個州檢察長週四 (17 日) 聯合對谷歌 (GOOGL-US) 提起反托辣斯訴訟，指控谷歌濫用市場力量，試圖在手機、汽車、電視、語音助理等領域壟斷搜尋引擎的服務，這將是谷歌兩個月以來面臨的第三起大型訴訟案。

38 州要求法院裁定谷歌違反反托辣斯法，並下令終止其排他性的任何協議與行為，訴訟團提出要求谷歌出售資產的可能性，不過沒有詳細說明細節。

內布拉斯加州總檢察長 Doug Peterson 表示：「我們沒有提出罰款的懲罰，因為罰款對谷歌而言無關痛癢，所幸我們擁有範圍更廣的反制措施。」

週四提起的訴訟主要針對谷歌的搜尋引擎廣告與業務，以及谷歌利用特殊協議主導任何的新科技市場，包含谷歌禁止旗下搭配 Google Assistant 的設備使用其他的競品，如亞馬遜的 Alexa。

4. Moderna 已備妥 590 萬劑 待 FDA 批准下週可出貨

美國週三甫創下單日新冠死亡人數 3580 人最高紀錄，另一款即將獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 核准的新冠疫苗週四已備妥 590 萬劑等待出貨。

週三死亡人數創下紀錄之際，美國住院率也連續第 19 日上升，提高了監管單位核准 Moderna (MRNA-US) 新冠疫苗緊急使用授權 (EUA) 的可能性。

美國 FDA 外部顧問小組週四召開會議衡量 Moderna 候選疫苗的安全性和有效性，建議批准 Moderna 疫苗的 EUA，FDA 最快將於週五批准授權。

5. 微軟證實遭駭客攻擊

微軟 (MSFT-US) 週四 (17 日) 證實，他們確實遭受到駭客網路攻擊，但否認《路透》一篇有關公司的產品和服務可能受到威脅的報導，表示公司產品未受影響。

微軟表示，公司認為這則報導內容遭到誤導或曲解，並沒有發現駭客接觸生產服務或客戶數據的證據，相關調查還在進行中。不過微軟證實，它從自己的系統中發現並刪除了「SolarWinds」駭客的部分內容。

駭客透過 SolarWinds 的 IT 軟體 Orion 進行大規模攻擊，美國官員認為，這項活動至少早在 3 月就開始，並且懷疑來自俄羅斯駭客。有消息人士稱，微軟產品也被用做攻擊目標。

微軟總裁 Brad Smith 週四表示，目前有 40 多個組織中確認受到重大影響，有 80% 在美國，此外還包括了比利時、加拿大、以色列、墨西哥、西班牙、阿拉伯聯合大公國和英國等。