銀行老總看明年景氣樂觀 估營運約成長4%

新冠肺炎疫苗延發出現正面進展，銀行看好明年業績可望與 GDP 成長率差不多，預估營運可望較今年增加 4% 的成長率。

中央銀行昨 (17) 日召開理監事會議，拍板利率連續三季按兵不動，同時暗示利率將繼續凍漲，對此，中信銀總經理陳佳文、國泰世華銀行總經理李偉正今 (18) 日出席金融研訓院菁業獎頒獎典禮，兩人在會前受訪時異口同聲表示，低利率仍是金融業明年最大的挑戰。

陳佳文表示，今年受疫情影響上半年內需消費緊縮，包括旅遊、餐廳消費大幅銳減，坦言今年的信用卡手續費「相當辛苦」，但預估明年可望逐漸恢復，信用卡業務會比今年好一點。

展望後市，陳佳文說，低利環境下將衍生市場理財需求，中信銀在理財這部分向來有不錯表現，明年將繼續強化財富管理與金融交易的業務。

至於海外部分，明年也將繼續深耕海外策略不變，其中，中國市場今年雖有疫情衝擊，但仍逆勢成長；而受疫情影響的東南亞市場因利差較大，預估明年可望反彈成長，但他也坦言今年市場大幅降息對利息收益有一定程度影響，因此即便成長但還離疫情爆發前有段距離。

李偉正則認為，目前全球利率仍處於低檔，對於明年景氣展望態度審慎樂觀，而綜合各種總經數據與經濟成長預測，明年可望平均有 4% 水準。