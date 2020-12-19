〈緯創印度廠遭破壞〉印度初步調查：緯創、勞工仲介商嚴重違法

iPhone 代工三哥緯創資通日前位於印度南部卡納塔卡省 (Karnataka) 的那薩普爾 (Narsapur) 工廠出現暴動，印度卡納塔卡省官員週五 (18 日) 表示，初步調查顯示，緯創資通、人力仲介商嚴重違反當地勞動法。

緯創印度那薩普爾廠上周末發生暴動，工人因為薪水問題憤而砸廠，緯創估計造成的損失高達 722 萬美元。

印度卡納塔卡省官員表示，初步調查顯示，緯創 iPhone 代工廠存在嚴重違反勞動法的行為，存在工資過低、工時不規律和工作條件惡劣等剝削勞工的行為。

緯創人力資源部門對當地勞工法規了解甚少，沒有足夠員工來管理印度廠內 10,500 名工人，其中 8,500 人為臨時工而非全職員工。

緯創臨時工外包商 (仲介商) 被指控「剝削勞工並巧取工資」，據悉，他們誘騙工人不要休息，而且會給他們額外津貼。

AICCTU 全國秘書 Clifton D'Rozario 週四抨擊，印廠員工已有 4 個月沒有得到應得的工資，印度官員們沉默以待，看起來他們只關心外國投資。

Clifton D'Rozario 提到，印度政府對緯創極為卑躬屈膝，並對廠內所有違規行為視而不見，他們 (緯創資通) 創造的工作沒有薪水，這種工作有什麼用？

緯創印度分公司總經理 Sudipto Gupta 表示，緯創將全球最佳實踐引入工廠，支持印度警察調查，並與州政府合作，以防止再次發生暴動事件，並尋求保護工人的利益。 蘋果 (AAPL-US) 已啟動獨立調查，審查緯創是否違反其 iPhone 供應商準則。