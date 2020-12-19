紓困仍難產！美國國會阻政府關門 通過短期支出案等川普簽字

美國國會周五 (18 日) 通過為期兩天的支出方案，已送交總統川普等待簽署，在 9000 億美元抗疫紓困計畫談判尚未取得共識之前，先解決聯邦政府關門的燃眉之急。

聯邦政府資金在當地周五午夜期限一過就要斷炊，趕在期限之前，美國參眾兩院通過權宜法案，讓政府可運作到周日午夜，這段期間，參眾兩院領袖們繼續磋商全年度支出法案，和眾所矚目的抗疫紓困計畫。

川普簽署權宜法案雖然能暫時化解關門危機，但國會仍面臨相當緊迫的時間表。若能順利談成紓困計畫，國會最快當地周日才能表決，而且很可能拖到下周投票。

國會領袖把抗疫紓困法案和支應聯邦政府 2021 財政年度運作的資金法案綁在一起。過去幾天以來，國會領袖一再表示「接近」達成 9000 億美元的紓困協議，但到了周五仍然在一些細節方面僵持不下。

目前磋商最大阻礙在於，共和黨版本提案限制了聯準會 (Fed) 的緊急借貸能力，持反對立場的民主黨表示，此舉將限縮拜登就任總統後振興經濟的能力。直接發放現金也是爭議之一。

Fed 緊急借貸權力是談判癥結

美國國會在 3 月通過的 2.2 兆美元紓困法案中，賦予 Fed 額外的緊急借貸權力，允許央行援助中小企業、州和地方政府，Fed 一再表示希望這些計畫年底到期之後能延長實施，但現在必須把計畫中未動用的資金歸還給財政部。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 曾表示，目前已經不需要購買更多公司債，而且市政債市場也順利運作，希望把多達 8000 億美元的潛在借貸火力應用在其他更需要的地方。