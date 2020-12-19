〈熱門股〉資安題材+營運升溫 合勤控股價寫逾12年半新高

近期國內外駭客攻擊科技大廠的事件頻傳，網通廠合勤控 (3704-TW) 資安題材發酵，伴隨營運升溫，本週股價帶量上攻，大漲 28.6%，收 33.25 元，改寫 2008 年 5 月以來，逾 12 年半的新高。

不只鴻海、工業電腦業者研華等國內科技大廠近日相繼遭駭客勒索軟體攻擊；近期美國政府的系統、軟體承包商 SolarWinds、FireEye 皆傳出駭客攻擊事件，美國尖牙股微軟 (Microsoft) 本週也證實，在系統中發現了與前述有關聯的駭客攻擊，已和美國國土安全部 (DHS) 合作進行調查，而日前 Google 及旗下 YouTube 大當機，也傳出疑似是駭客所為。

在駭客攻擊事件頻頻發生下，資安議題再度躍升成為焦點，合勤控除了製造資安設備硬體外，子公司黑貓資訊聚焦建立資安平台以及顧問服務，除了是國內晶圓代工龍頭資安顧問，更與政府合作，為國防單位、立法機關提供資安協助。

除了擁有資安題材外，在遠距、居家辦公蔚為趨勢，帶動美國、中國及歐洲等地光纖 PON 終端設備需求延續，加上歐美市場的網路設備需求回溫，合勤控營運也大幅回溫，支撐股價動能。