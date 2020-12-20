〈觀察〉新台幣升值「看回不回」 工具機廠轉型升級才是王道

新台幣匯率持續強勢，隨著今年匯市將封關，市場屏息以待匯率能否守住 28 元大關；工具機產業大老大多認為，新台幣升值趨勢已不可避免，業者應自我轉型升級，提升競爭力才是因應之道。

針對新台幣匯率強勢，先前許多工具機產業大老，均對外疾呼盼央行採取相應措施，考量出口產業的競爭力；不過，隨著近來新台幣持續強升，看回不回，部分工具機產業大老的態度也有所轉變。

機械工業同業公會理事長柯拔希多次在公開場合，呼籲央行針對新台幣匯率走強有所作為，否則將使工具機廠商難以生存；為此，央行日前也罕見致函機械公會表達立場，引用其他業者說法，建議產業以升級為重，不宜依賴新台幣貶值。

不過，柯拔希認為台灣企業真的很努力，無法接受政府說產業不夠努力，非得要靠新台幣貶值不可；並維持先前立場，強調新台幣升值讓出口產業喪失競爭力，盼央行要讓新台幣匯率維持與其他競爭國家類似的條件，應考量廠商受不受得了。

除機械公會外，工商協進會理事長林伯豐也數度公開喊話，認為新台幣升值對於台灣產業影響大，甚至可能連帶影響整個投資環境，企業恐轉移生產基地，造成產業鏈重整。

上銀集團總裁卓永財認為，台灣經濟正成長、出口貿易順差也增加，要貶值不太可能，新台幣升值雖將衝擊出口產業，但業者可透過外匯管理及匯率避險，不宜倚賴新台幣貶值，應開發新產品、提高產品附加價值，把握機會進行產業升級，以提升競爭力。

友嘉集團總裁朱志洋也不諱言，新台幣升值趨勢再怎麼樣都阻擋不了，這也是台灣的驕傲，代表競爭力、生產力、GDP、消費力等均相當強勁，但憂心匯率升值速度太快，對台灣產業來說將非常辛苦，建議政府可採取慢慢調整匯率的方式因應。