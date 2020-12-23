在家不打電玩要幹麻？大摩：這3家電玩遊戲股2021年還會再漲

摩根士丹利推薦 3 家電玩遊戲發行商為 2021 年該產業的首選，因為這 3 家公司明年擁有大量的遊戲發行和附加產品，且可能在新冠疫情中持續獲得新玩家。

由於 2020 年全球籠罩在疫情下，居家時間延長導致在家打電動的人數比以往任何時候還要多。摩根士丹利分析師 Brian Nowak 最新研究報告指出，2020 年大約將 4 年的用戶成長壓縮成在單一年，含玩家原始人數。

Nowak 寫道，為了讓新玩家能更投入，以及讓現行玩家玩得更久，電玩公司必須對現行遊戲不斷更新，增加故事內容等，而電玩遊戲也開始摻雜社交媒體元素，因為玩家每天花費數小時與其他玩家合作或交易。

摩根士丹利電玩產業的首選是動視暴雪 (ATVI-US)，因為該公司的《決戰時刻 (Call of Duty)》授權許可相當強大，且在 2021 年有大型遊戲和擴展推出。Nowak 指出，該公司明年最有潛力的機會是在中國推出《決勝時刻：Mobile》，還有一些免費遊戲。

Nowak 將對動視暴雪的目標價自 100 美元調升至 108 美元。動視暴雪週二小升 0.69% 至 89.42 美元，今年迄今漲逾 50%。

摩根士丹利分析師同樣看好動視暴雪的競爭對手 Take-Two Interactive Software (TTWO-US)，並提到動視暴雪和 Take-Two 調漲其大型遊戲價格 10 美元 (自 60 美元調升至 70 美元) 之舉將使自身受益。Nowak 表示，Take-Two 率先宣布新主機系統的 NBA 2k21 遊戲漲價，但隨後可能成為業界標準，Nowak 認為漲價可讓來年收益上修 2% 至 3%。

Nowak 將對 Take-Two 的目標價自 200 美元調升至 215 美元。Take-Two 週二小升 0.04% 至 201.86 美元，今年迄今漲逾 64%。

在手機遊戲發行商中，Nowak 的首選是 Zynga (ZNGA-US)。他認為，Zynga 成功發行的新遊戲將延續熱度至 2021 年，其《哈利波特》可能會是另一個大授權許可，其年度訂單金額可能超過 1 億美元。

Nowak 將對 Zynga 的目標價自 11 美元調升至 12 美元。Zynga 週二小升 1.2% 至 9.99 美元，今年迄今漲逾 63%。