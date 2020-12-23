久元測試、設備訂單滿載 已看至明年上半年 獲利衝近5年新高

封測需求強勁，久元 (6261-TW) 測試代工服務訂單滿至明年第二季，且各大廠產能吃緊，紛紛啟動擴產，久元也供應測試設備，銷售熱絡，成封測業少數跨足兩大領域廠商，明年上半年獲利將優於今年同期，可望創近 5 年新高。

久元今年受惠居家辦公趨勢興起，PC 周邊晶片、防疫相關 MCU 等晶圓測試需求帶動，帶動產能達經濟規模，加上高毛利設備銷售、出貨增加，產品組合優化，今年第三季獲利創近六年來同期新高，每股純益達 1.54 元，前三季更達 3.45 元，賺贏去年全年 3.13 元。

久元看好，隨著全球遠距趨勢確立，且近期疫情二次爆發疑慮再起，目前看測試產能一路滿至明年上半年。

另外，久元也憑藉先前代工製造設備的經驗，跨足半導體測試設備領域，今年自有產品銷售年增 3 成，近期受惠隨著封測大廠積極擴廠，測試設備需求也暢旺，明年半導體測試設備將持續成長。

久元指出，兩大產品線加持下，明年上半年可望再優於今年同期，展望樂觀，法人估，久元明年上半年獲利將創近 5 年來新高；久元今年上半年每股純益為 1.91 元。

久元營收以測試代工為主，營收比重 59%、自有設備銷售 13%、切割挑揀 28%。