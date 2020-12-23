三大法人土洋對作 外資節前保守轉買加碼鴻海逾2萬張

在國際疫情擴散陰霾下，歐美股市跌多漲少，也讓台股觀望氣氛濃厚，不過在太陽能、防疫概念股等中小型股領軍下，今 (23) 日終場上漲 45.63 點，收在 14223.09 點，三大法人土洋對作，外資節前則保守觀望，今轉買超 6.8 億元，鎖定加碼鴻海逾 2 萬張，但昨加碼的群創今則遭砍近 5 萬張。

期貨方面，外資空單口數持續增加，今再增加 1072 口空單，空單未平倉口數來到 6799 口，投信則減碼 732 口空單，空單未平倉口數來到 16523 口，自營商則減碼 640 口多單，多單未平倉口數達 18496 口。

外資前十大買超標的，鴻海獲得外資青睞，買超 21994 張居冠，強茂也有 11094 張，華新、欣興分別有 9390、9053 張，日盛金 7023 張、旺宏 6678 張、大成鋼 6352 張，其他依序為榮成、長榮航、富邦 VIX。

賣超方面，外資反手大砍群創 49849 張，開發金、中石化也分別有 44971、35725 張，大同、中鴻、台聚也皆逾萬張，分別有 19078 張、14340 張、12470 張，其他則依序為台達化、友達、緯創、台灣高鐵。

投信操作則與外資不同調，持續買超開發金 63228 張，興富發 7654 張，群創、陽明各有 6082 張、6000 張，其他依序為遠雄、英業達、緯創、聯強、友達、華邦電；賣超方面，投信則大砍華新 28459 張，長榮 3426 張，旺宏、京元電也分別有 2656、2009 張，其他依序為京城銀、聯詠、華通、長榮航、華新科、中鼎。

法人指出，短線保守觀望氣氛濃厚，加上外資將進入耶誕長假，預期大盤將續呈量縮整理震盪格局，族群輪動快速，月線是下檔重要支撐。