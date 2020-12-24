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攪亂喬治亞州決選！川普槓上國會不簽紓困方案 美國將發生什麼事？

鉅亨網編譯余曉惠
攪亂喬治亞州決選！川普槓上國會不簽紓困方案 美國將發生什麼事？ (圖:AFP)
攪亂喬治亞州決選！川普槓上國會不簽紓困方案 美國將發生什麼事？ (圖:AFP)
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美國總統川普威脅不簽署國會通過的 2.3 兆美元支出計畫 (包括近 9000 億美元紓困方案和 1.4 兆美元預算支出)，要求國會把每人發放現金從 600 美元提高到 2000 美元，他雖未否決該案，但簽署時間至關重要：聯邦政府最快下周關門 1200 萬倚賴失業補助的民眾耶誕節隔天頓失津貼，租屋族將因暫停驅逐令年底到期而無居所。

國會已將近 9000 億美元刺激計畫綁定 1.4 兆美元預算支出的法案送到川普桌上，川普至今未簽署，儘管他並未明說會否決刺激計畫。

川普威脅不簽署紓困計畫並未嚇壞美股，分析師說，投資人可能還在觀望川普是否又在放大話。

最新發展攪亂了 1 月 5 日喬治亞州兩個參議院席次的補選情勢，該州現任共和黨參議員 Kelly Loeffler 和 David Perdue 正和民主黨對手鏖戰。周二川普開砲之前，Perdue 在推特上說：「我和 Loeffler 都投票支持新一輪紓困案，我很驕傲可以把援助資源帶回喬治亞州。」

川普支持發放更多現金的言論馬上獲得民主黨人支持，呼籲本周就投票，對國會共和黨人施加壓力。

CNBC 指出，假如川普真的否決刺激計畫，國會想推翻可以在耶誕節後召開會議，這需要在參眾兩院取得三分之二以上絕對多數，才能讓法案生效。

在此同時，川普周三正式行使否決權，將他多次威脅駁回的國防授權法案退回眾議院。眾議院議長佩洛西表示，眾議院將在 12 月 28 日表決以推翻總統否決權，參院也預計 29 日開會討論。

若川普真的否決 9000 億美元抗疫紓困方案，將對美國造成以下衝擊：

聯邦政府關門

川普已經批准的權宜支出方案，只能支應聯邦政府運作到周一，而與紓困法案綁在一起的年度預算支出方案，則能維持政府在 9 月 30 日財政年度結束前的資金需求，若川普不簽字，政府將在下周二關門。

失業補助、暫停驅逐令、直接現金

新紓困案將每周 300 美元的失業補助延長 11 周，川普不簽字，代表 1200 萬人本周六 (即耶誕節翌日) 就會失去津貼。

新法案將發放 600 美元現金給個人，金額比之前的減半，但仍能刺激經濟。美國財長梅努欽表示，最快下周就能發放現金，這個時間表現在因為川普的提議顯得不再那麼肯定。

新法案也把保護租屋族的暫停驅逐令延長到 1 月 31 日，該措施今年底到期，但要是川普遲遲不簽字，屆時數千萬人將面臨被逐出住所的困境。

●疫苗分發、中小企業援助等

美國國會拖了好幾個月無法通過新一輪紓困，讓數百萬陷入貧窮的民眾苦苦掙扎。新紓困案將提撥更多資金配送疫苗、延續今春使許多中小企業免於倒閉的「薪資保護計畫」(PPP) 等。

不只如此，在兩黨妥協下，新紓困案並不包括州和地方政府援助。美國總統當選人拜登已表示，將在明年 1 月 20 日上任後推動新刺激方案。

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