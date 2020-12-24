IBM同意支付2425萬美元和解金 以解決FCC調查

據報導，美國科技巨頭 IBM(IBM-US) 已同意支付 2425 萬美元的和解金，以解決美國聯邦通信委員會 (FCC) 針對紐約市和 El Paso 學區有關 E-Rate 計劃的兩次調查。

報導指出，IBM 將會支付和解金，來解決先前 FCC 持續將近 15 年的兩項調查。最初，FCC 指控 IBM 在 2005-2008 年涉嫌違反紐約的競爭性招標規則，並在 2001 年向 El Paso 學區提供了不合格的設備和服務。

在經過了近 15 年的調查後，FCC 於週三 (23 日) 聲明表示，已經與 IBM 達成和解，協議中指出，IBM 同意向為 E-Rate 計劃提供資金的通用服務基金 (Universal Service Fund) 退還 2425 萬美元。不過，該公司並不承認存在不當行為。

IBM 在一份聲明中表示，相信自己在支持 E-Rate 計劃方面採取了適當的行動，但是為了友好解決長期存在的問題，很高興達成這一項和解。該公司也補充表示，已通過 E-Rate 計劃為數千個美國學校和圖書館以及數百萬美國學生提供了網路連接服務。

FCC 主席 Ajit Pai 表示，該委員會必須保護通用服務基金免於浪費、欺詐和濫用，並確保以最具成本效益的方式分配資金。

正處於轉型關鍵期的 IBM，近期持續加碼雲端運算領域。IBM 新任執行長 Arvind Krishna 先前表示，疫情暴露出不少企業的不足，促使企業採取 AI 與基於混合雲的 IT 架構，以建構企業內部彈性，同時為 5G 與邊緣運算等新興技術做準備。Krishna 也表示，在下一個階段戰略，IBM 將透過混合雲、多雲技術等，搶進新興技術的市場。