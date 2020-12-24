〈陸股盤後〉指數走勢打擺子 上證回檔下滑0.6%

周四 (24 日)A 股三大指數開低震盪走低，市場消息面清淡，投資人交易氣氛低迷。上證近六個交易日呈現一日漲一日跌的走勢，而市場交易以極短線居多，類股輪動快速，指數保持在箱型整理的區間內來回震盪，預估這走勢恐將持續到年底。

盤面上，煤炭、公用事業、航空、港口、玻璃等五類股漲幅最高；至於白酒、食品飲料、工藝、塑膠、造紙等族群則跌幅最重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證下跌 0.57%，報 3363.11 點；深證下跌 0.71%，報 13915.57 點；創業板指下跌 0.78%，報 2820.75 點。今日成交金額再縮至接近 8000 億人民幣，滬深兩市成交金額達 8261 億人民幣，日減逾 10%。

由於香港假期因素，北向資金 12 月 24 及 12 月 25 日均暫停。

產業消息

中國國家藥監局藥審中心（CDE）顯示，國藥集團北京生物製品研究所的新型冠狀病毒肺炎滅活疫苗上市申請已獲 CDE 受理。利多消息刺激國藥股份大漲 6.9%、環球印務漲停、澳柯瑪大漲 4.32%、長虹華意上漲 2.68%。

近期在股王貴州茅台帶領白酒類股頻創新高之下，連兩日出現獲利了結賣壓，今日更出現跌停潮，7 檔個股跌停，逾 10 檔跌幅逾 9%，不過貴州茅台、洋河等產業龍頭股跌幅相對較輕，不足 1%。

法人觀點

山西證券認為，技術層面而言，無論是指數形態還是量能，都難以支撐指數大幅走揚。在資產配置選擇上，前期超跌的科技類股值得關注，因海外疫情導致下跌的消費類股亦可逢低佈局。

中原證券表示年關將近，市場做多的意願不強，退場觀望氣氛濃，以等待明年的投資機會。預估上證短線繼續震盪的可能性較高，建議投資人短線暫時觀望，中線則繼續關注低估值權值股的投資機會。