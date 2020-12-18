市場游資多 央行國庫券決標貼現率 續創10年來新低

台灣央行受財政部委託於今 (18) 日標售財 109-11 期 91 天期國庫券結果出爐，央行指出，本期國庫券決標貼現率為 0.178%，低於上次發行 (9 月 22 日) 同天期國庫券決標貼現率 0.2%，並續創 10 年來低點。

央行說明，此次投標總額 976 億元，得標總額 350 億元，投標倍數 2.79 倍。

央行總裁楊金龍在第四季理監事會後說明，近月長短期利率小幅波動，銀行超額準備維持平均約 600 億元水準，而前 10 月貨幣總計數 M2 及銀行放款與投資平均年增率分別為 5.40%、6.21%，國內金融體系流動性充裕。

顯然，不同於以往在農曆年前市場資金需求通常較緊，目前市場資金高度充沛，使金融體系資金積極搶入國庫券。

法人認為，儘管目前基準利率處在歷史低點，再加上外資匯入、台商回流，導致市場游資相當充沛，然而，從央行於昨日理監事會後所稱密切關注疫情後續發展、主要經濟體貨幣政策動向、振興經濟方案存續情況和全球金融脆弱性變化來看，顯示央行考慮是否要升息，主要是觀察外部環境而定。

因此，即便目前游資顯然過多，但因美、歐央行至少會維持低利率到 2023 年，法人認為，我國央行至明年底前都不會升息。