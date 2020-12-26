〈元旦新制〉純網銀開業、減稅大紅包 12項財經新制不可不知

進入歲末年終，2021 年元旦起又有許多財經新制即將上路，包括台灣第一家純網銀即將開業，基本生活費調升幅度創歷年之最，以及金管會開放境內法人到 OBU 開戶，《鉅亨網》整理出 12 項國內重要的金融、保險與財政新制，讓讀者快速看完掌握重點。

1、樂天純網銀拚 1 月開業 金管會禁價格競爭

金管會核發第一張純網銀營業執照，由唯一擁有純網銀經驗的樂天國際商銀拿下，該公司預估 1 月可以開業，初期提供存款、放款業務，且將提供用戶台日樂天點數跨境兌換服務。金管會主委黃天牧已約見樂天商銀董事長簡明仁，叮嚀注意五大風險及不能價格競爭。將來商業銀行與連線商業銀行目前仍在申請執照中。

2、減稅大紅包 基本生活費調升至 18.2 萬元

109 年度每人基本生活所需費用調升至 18.2 萬元，較前年增加 7000 元，為歷年最大調幅，估有 205 萬戶受惠，減稅利益約 96.57 億元。以四口之家進行試算，假設納稅人須扶養配偶與兩名就讀大學的子女，在其他扣除額、免稅額全都不變的條件下，以稅率 5% 計算，明年 5 月申報綜合所得稅時可多扣 2.8 萬元，約可省下 1400 元稅額。

3、鬆綁境內法人可在 OBU 開設授信目帳戶

以往 OBU 只能接受境外企業開戶，許多公司就會選擇繞道香港、避稅天堂開立紙上公司，金管會鎖定 9 萬多個具台商背景的 OBU 境外企業帳戶，開放可以國內企業身分，直接在銀行的 OBU 開立外幣授信目的相關帳戶，但此帳戶不能給利息、不能理財，有一定金額及停留期間限制，盼打造台灣成為台商資金調度中心。

4、開放銀行開辦高資產客戶理財服務

為吸引台商資金回流，金管會針對上億元高資產客戶推出新財管方案，放寬銀行可以對高資產客戶提供 8 項金融商品及服務，以推升銀行理財產業競爭力，申請銀行必須符合「財務、業務健全性」與「具備一定規模的財管業務基礎」等標準，共有 9 家可開辦億元級高資產客戶新服務。

5、保險業計算風險資本須納入「天災風險」

台灣易受天然災害侵襲，金管會為確保產險業及再保險業的清償能力，可反映出天災業務經營風險，自 12 月底起，天災風險納入風險資本計算，並朝保險資本標準 (ICS) 方向，循序漸進導入新一代清償能力制度；經試算，業者資本適足率 (RBC) 將因此降低，但幅度不大。

6、個人旅行平安險保費調降 10%

金管會完成個人投保旅行平安保險各項給付費率檢討案，將調降旅行平安險中有關意外死亡及失能給付標準費率，調降 10%，其餘維持不變，並從 2021 年 1 月 1 日起實施。

7、保全 / 理賠聯盟鏈 一站式服務免奔波

「保全 / 理賠聯盟鏈」元旦起上路，民眾只要在 1 家保險公司投保，可到 18 家聯盟的保險公司申請理賠，提供一站式的服務，可免除保戶過往個別公司提出申請及檢附多份文件的奔波與不便，此業務導入區塊鏈技術，藉由其分散式儲存驗證的高安全特性，將保戶之申請紀錄加以存證。

8、投資型保單應給付累計孳息

金管會修正《投資型人壽保險單示範條款》條文，未來投資型保險商品保戶可申領時，但尚未申領的各項保險給付，如滿期保險金、祝壽保險金等，因存放專設帳戶的銀行存款產生累計孳息，於保戶申請時要一併給付。

9、個人未上市櫃證交所得列入基本稅負

財政部修正「所得基本稅額條例」，為防堵個人成立未上市櫃公司炒房，2021 年起，我國未上市櫃證交所得將列入基本稅負範圍、個人適用 20% 稅率。

10、國家融資保證機制 千億量能助攻離岸風電

國發會祭出國家融資保證機制，提供離岸風場開發商等綠能業者「採購國產設備」所需融資保證，規模 100 億元，由國發基金撥付 60 億元、銀行出資 40 億元，可提供 1000 億元融資保證能量，保證成數最高六成，業者不怕貸不到錢。

11、圖書出版品免徵營業稅 元月起受理申請

圖書出版、進口事務業者，得就所出版或進口之圖書 (編有 ISBN 或 EISBN) 申請免徵營業稅的認可，認可通過後，除申請者外，其他營業人銷售經認可的圖書，其收入也免徵營業稅，預計 2021 年元月起受理業者申請。

12、鼓勵吹哨 檢舉金融違法獎金擬提高上限

為鼓勵民眾檢舉金融違法行為，金管會將修正「檢舉金融違法案件獎勵要點」，檢舉獎金上限擬提高至新台幣 40 萬元以上，並適度放寬核發門檻，同時研擬強化對檢舉人的保護措施，預計 2021 年上半年實施。