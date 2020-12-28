醣聯將聯手國際藥廠 開發抗體新藥、檢驗試劑組

台灣醣聯 (4168-TW) 表示，正積極與國際藥廠洽談合作，開發 GlycoSH 系列抗醣抗體藥物，目標將 GlycoSH 系列抗醣抗體開發成為新一代抗體新藥，另外也將與醫療院所合作開發 GlycoSH 檢驗試劑組，有助營運成長。

醣聯表示，過去與美國國家科學院士箱守仙一郎建立技術合作聯盟，取得逾 10 株 GlycoSH 系列抗醣抗體，主要應用在癌症相關醣質抗原，且具有專一性辨識癌細胞特性，尤其癌症發生轉移時，與癌細胞的醣分子有很大關聯。

醣聯表示，GlycoSH 抗醣抗體正與國際藥廠洽談中，將結合最新藥物研發技術，開發出抗體藥物複合體、雙功能抗體及 CART 細胞免疫療法，提供癌症病患有效的藥物治療。

根國際調研機構 GII 報告指出，全球癌症及腫瘤市場 2018-2025 年複合成長率為 8.8%，2025 年市場規模上看 210 億美元 (約新台幣 5904 億元)。醣聯看好市場規模，規劃把 GlycoSH 抗醣抗體開發成癌症前期診斷與個人化醫療的檢驗試劑，並與與醫療院所合作。

其他抗體新藥開發方面，醣聯旗下實體固態腫瘤抗癌抗體新藥 GNX-102，已在美國進入一期臨床試驗，臨床試驗採 5 種劑量、增量設計，目前美國 4 個臨床試驗基地進入第 2 劑量投藥，預計今年 11 月公布初步數據後，將測試第 3 劑量；台灣則同步在 11 月啟動收案，並直接進入第 3 劑量，預計明年 4 月完成投藥，年中公布臨床結果。