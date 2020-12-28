浩鼎主動免疫抗癌藥OBI-822將啟動三期試驗

浩鼎 (4174-TW) 公告，旗下主動免疫抗癌藥 OBI-822，通過中國國家藥品監督管理局核准進行第三期人體臨床試驗，預計 2025 年評估主要試驗指標。

浩鼎表示，OBI-822 是以醣抗原 Globo H 為作用標的開發出的主動免疫抗癌藥，透過醣抗原 Globo H 連結於載體蛋白 KLH，該新藥打入人體後引起體內免疫細胞，產生可對抗 Globo H 抗體來治療癌症。

浩鼎指出，主動免疫抗癌藥 OBI-822 三期臨床試驗已獲得中國藥管局審查通過，預計 2025 年評估主要試驗指標，後續開始執行三期人體試驗時，須給付美國合作夥伴公司 Optimer 研發進度里程碑金 100 萬美元。

浩鼎指出，據 IQVIA 研究報告指出，2018 年全球抗腫瘤用藥市場規模為 1500 億美元，佔全球前十大類別用藥第一位，惟公司研發中主動免疫抗癌藥 OBI-822，尚處於臨床試驗階段，適應症開發以尚未被滿足的醫療需求為主要目標，未來發展方向將依照產品線等綜合考量後擬定。

浩鼎藥品開發聚焦在主動免疫療法疫苗，聚焦在 4 個產品，包括 OBI-822、OBI-888、OBI-999 及 OBI-3424。其中，三陰性乳癌藥 OBI-822 已進入臨床三期；OBI-888 適應症包括食道癌、胃癌、大腸癌、胰臟癌及腫瘤，進行多國多中心二期人體臨床試驗；OBI-999 為抗體小分子藥物複合體 (ADC)，明年將進入二期；小分子化療前驅藥 OBI-3424 則正在執行二期臨床試驗。