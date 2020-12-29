資金狂潮擋不住 台幣狂升4.27角守不住28.1元 朝28元靠攏

2020 即將封關，不過台北股匯市在資金行情簇擁下仍是強強滾，台股指數早盤再寫新猷衝破 14500 點大關，台幣則是本波段來首見升破 28.1 元價位，最高來到 28.098 元，升值多達 4.27 角，續寫 23 年來新高。

台幣今日以 28.28 元、升值 2.45 角開出後，隨即維持強勁升值走勢，開盤不到 1 小時已衝上 28.098 元，升值超過 4 角，持續朝 28 元整數大關進逼。

台灣央行總裁楊金龍日前曾直言，無法隔絕主要央行寬鬆政策的外溢效應，即使採 QE 也難顯著影響新台幣匯價，新台幣匯率波動加大是挑戰，更喊話建議中小傳產業者避險。

不過，楊金龍也一再強調，若外匯大幅波動影響金融穩定時，央行會調節，使市場高度關注央行是否守 28 元大關。

觀察主要亞幣盤中表現，仍以新台幣狂升逼近 1.5% 最猛烈，其次為泰銖、韓元升幅 0.3% 左右，日圓和星元升幅 0.1% 上下。

法人認為，過往彭淮南總裁時代雖同樣遭逢多次金融風暴、美國連續 QE，但這次楊金龍卻還要面臨台商回流狂潮，且此回流潮並非短期因素，同時，台股基本面前景佳，有利外資流入，台幣偏強趨勢恐怕是難以扭轉，央行進入 2021 年後如何定義新台幣新常態，有待觀察。