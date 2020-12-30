五大科技股它最會漲！蘋果股價今年來升逾80%

蘋果股價延續近期漲勢，周二 (29 日) 盤中一度創新高，今年來至 29 日收盤為止累計上漲約 84%，表現傲視亞馬遜等重量級科技股。

蘋果周二午盤翻黑下挫，收盤跌 1.3% 至 134.64 美元，稍早盤中一度漲至 138.79 美元，改寫盤中新高紀錄。

彭博報導，受益於 iPhone 12 強勁需求，加上 Apple Car 傳言帶來的樂觀情緒，蘋果股價單在 12 月就漲了 13%，今年來漲幅達到 83.7%，勝過亞馬遜同期 80% 及標普 500 的 15% 漲幅。

FAAMG 五大科技股今年來漲幅依序為：蘋果 (AAPL-US)(83.7%)、亞馬遜 (AMZN-US)(79.8%)、微軟 (MSFT-US)(42.1%)、臉書 (FB-US)(34%)、Alphabet(GOOGL-US)(31.2%)。

尖牙股今年來漲幅，蘋果 (黑)、亞馬遜 (紅)、Alphabet(藍)、臉書 (綠)、微軟 (灰)。來源: Bloomberg

華爾街愈來愈看好蘋果來年展望，理由是經濟復甦將進一步提高消費者對 iPhone、Airpod 和蘋果服務的需求。彭博編纂的資料顯示，分析師預估蘋果 2021 年度營收將成長將攀升到 15%，遠勝 2020 年度預估 6% 的營收成長率。

另一方面，今年疫情帶來的電商熱潮雖然嘉惠亞馬遜，但 2021 年這股動能可能減速。彭博訪調的分析師預估這家電商巨擘明年營收成長 19%，較 2020 年預估營收長率 35% 大幅放緩。

蘋果當前股價為 2021 年度預估獲利的 34 倍，從 2019 年年初的 10 倍大幅攀升，亞馬遜則高達預估獲利的 56 倍。

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