瑞銀：美元升勢告終 看好出口型貨幣升值空間

疫情與聯準會降息壓抑美元走勢，在疫苗問市後，美元指數更失守 90 水平，瑞銀認為，美元貶值已成態勢，在利率低檔環境下，即便經濟重拾成長動能也無力拉抬美元升勢，相對看好出口型貨幣升值力道。

美元指數曾在 3 月衝上 102 以上，但隨著新冠肺炎疫情疫苗問市、施打，導致美元指數應聲下挫，並跌破 90 關卡，從今年高點回調近 12%。

瑞銀指出，雖然美國經濟增長從第 2 季度收縮 31.4%，第 3 季度又大幅增加 33.4%，但因國際疫情持續嚴峻，且就業市場依然脆弱，且聯準會表態在 2023 年前將維持低利率不變的態度，這些都不利美元升值。

瑞銀表示，當全球經濟重回增長的軌跡, 美元的避險需求隨之消退，即便投資者的情緒受挫，但市場上有其他更穩健的避險資產選擇，從 2017 年至今年初，美元獨有的安全特質及相對高的利率優勢始終支持美元升勢不墜。

但因聯準會已經表明，即便通膨升逾央行目標 2% 仍不會升息，此番言論暗示實際利率將繼續走負，預料將引導美元貶值，簡言之，目前基本面驅動因素都不利於美元升值。

瑞銀認為，目前全球經濟正處於正常化的關鍵節點上，形勢發展有利於出口型貨幣，以及部分新興市場與周期性大宗商品的生產國貨幣；而除了日圓，預期 G10 國貨幣兌美元在未來 12 個月升值。