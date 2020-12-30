避險基金大老籲英特爾應分拆晶片設計與製造事業

據報導，激進對沖基金 Third Point LLC 正在敦促英特爾 (INTC-US) 探索一些戰略性的替代方案，包括是否將維持整合元件製造廠 (IDM) 現狀，繼續同時包辦設計和生產作業。

報導指出，Third Point 執行長 Daniel Loeb 在寫給英特爾董事長 Omar Ishrak 的信中呼籲，該公司應立即採取行動，提高公司作為 PC 和數據中心處理器晶片主要提供商的地位。知情人士指出，這家基金公司已經擁有英特爾近 10 億美元的股份。

Loeb 在信中寫道，英特爾最緊迫的任務是解決人力資本管理問題，因為它的許多才華橫溢的晶片設計人員都因現狀而感到沮喪並選擇離開。

此外，英特爾已經失去了在微處理器製造領域的領先地位，被台積電 (2330-TW) 和南韓三星電子 (Samsung) 所取代。

另外，英特爾核心的 PC 和數據中心市占率也流失給了 AMD(AMD-US)，而在 Nvidia(NVDA-US) 所主導的人工智慧運算模型中，英特爾基本上缺席這個新興的市場。

Loeb 指出，若英特爾無法立即改變，美國對領先半導體供應的獲取將受到影響，PC、資料中心、關鍵基礎建設等關鍵事物，恐被迫更加依賴地緣政治不穩定的東亞國家。

該機構要求英特爾雇用投資顧問，以評估戰略選擇，包括是否應繼續作為一家 IDM，並處置失敗的收購案。

據消息人士表示，該機構認為，英特爾應該考慮將其 IC 設計與製造業務分開，可能為製造業務建立合資企業。