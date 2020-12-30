金融三業前11月稅前獲利6463億元 續寫歷史新高

金管會今 (30) 日公布，銀行、證券、保險 (金融三業) 今 (2020) 年前 11 月稅前盈餘高達 6463.03 億元，不僅較去年同期的 6215.41 億元、成長近 4%，更超越去年全年 6341 億元，續創歷史新高。不過，銀行業因降息衝擊利差，導致獲利衰退，刷新紀錄動能主要靠證券、保險業推升。

據統計，銀行業前 11 月稅前獲利 3510.4 億元，較去年同期衰退 8.9%，但相較於上半年較去年同期衰退 11.9%，衰退幅度已縮減，主要是降息衝擊利差、造成利息收入減少，加上部分銀行頻踩授信地雷，在在都影響銀行業獲利。

而證券業部分，台股在資金行情帶動下，量能活絡，尤其台股第四季氣勢如虹，證券業今年上半年稅前盈餘只有 185.8 億元，較去年同期衰退 4.9%，但下半年上演逆轉勝，累積前 11 月稅前獲利達 712.63 億元，年增 36.83%。

保險業今年前 11 月稅前獲利 2240 億元，年增 21.5%，其中，壽險業稅前獲利 2081 億元，年增 23.1%；產險業為 159 億元，年增 3.9%，均呈現成長，主要也是資本市場表現暢旺所挹注。