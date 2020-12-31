涉及雙11不當促銷 京東、天貓等平台各罰人民幣50萬元

今年雙 11 購物節於上月盛大落幕後，中國國家市場監管總局週三 (30 日) 宣布對京東、阿里巴巴旗下天貓以及唯品會分別處以人民幣 50 萬元罰款，指控上數三家電商平台對消費者進行不當促銷及誘導交易等行為。

市場監管總局網站公告指出，消費者指控今年雙 11 出現先抬價後打折、不當促銷以及誘導交易等問題後，當局根據價格監測和投訴等相關線索，對京東、天貓和維品會的不當價格行為展開調查，最後在 12 月 24 日作出懲處決定，對上述三家企業分別處以人民幣 50 萬元罰款的行政處罰。

公告顯示，市場監管總局在調查過程中發現，三家平台出現標價不一、標價無依據等不當價格行為，因此根據《價格法》以及《價格違法行為行政處罰規定》做出裁罰。

今年雙 11 購物節邁向第 12 年，電商平台促銷手法不斷推陳出新，引發各界熱議，如今雙 11 促銷亂象已引發監管部門關注。

今年 10 月底，市場監管總局在內等 14 個政府部門聯合展開網路市場監管專項行動，簡稱「網劍行動」，重點任務包含打擊網路市場不正當競爭行為、落實電商平台責任，以及處理網路銷售盜版商品等違法行為，反映中國當局正採取嚴格監管行動。